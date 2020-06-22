В ОНК рассказали, что Верзилова обвиняют в мелком хулиганстве

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RT
Члены ОНК посетили в ОВД «Мещанское» участника арт-группы «Война» и группы Pussy Riot Петра Верзилова.
В ОНК рассказали, что Верзилова обвиняют в мелком хулиганстве
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«Пётр Верзилов сообщил нам, что после допроса по делу о массовых беспорядках в Москве летом прошлого года он вышел из отдела полиции и подвергся нападению неизвестного. Подъехавший патруль задержал его и доставил в ОВД «Мещанское», — сказал RT один из членов комиссии.

По его словам, Верзилова обвиняют в мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП — наказание до 15 суток административного ареста).

«Члены ОНК проследили за доступом адвоката к Верзилову, передачей ему воды и еды от знакомых. В ОВД ему выдали одеяло, подушку и постельное бельё», — уточнили в ОНК.

Верзилов был задержан 21 июня.

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