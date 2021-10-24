«Настоящий ад»: Захарова прокомментировала решение Госдепа США по визам для граждан России

Госдепартамент США своими действиями за последние годы превратил процедуру получения визы для граждан России в «настоящий ад», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала внесение Госдепом россиян, желающих получить американскую визу, в категорию «бездомные национальности». Она отметила, что американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России.

Госдепартамент США своими действиями за последние годы превратил процедуру получения визы для россиян в «настоящий ад», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала внесение Госдепом россиян, желающих получить американскую визу, в категорию «бездомные национальности».

Захарова обратила внимание, что американские дипломаты в течение многих лет разрушали систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, «экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального».

«Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — подчеркнула представитель МИД.

Такими действиями США одновременно разрушают свои же собственные идеалы свободы, а также наносят удар по туризму и культурным обменам, заметила Захарова.

«Это удар по семьям и родственникам — тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами. По людям, которые искренне поверили заверениям западной мысли о свободе передвижения. Нанесён удар по спорту, по науке и многому другому», — заявила она.

Представитель внешнеполитического ведомства добавила, что, как только доходит до дела и судеб конкретных людей, «правам человека внезапно не находится места в списке приоритетов Вашингтона».

Ранее на сайте Госдепартамента был опубликован документ, в котором претендующие на получение американской визы граждане России оказались внесены в категорию Homeless Nationalities — «бездомные национальности». Как следует из документа, в данную категорию заносятся граждане стран, на территории которых у США нет консульского представительства. Также туда заносятся граждане в случае, если США считают невозможным рассмотрение заявки на получение визы из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Согласно информации ведомства, такие граждане приписываются к консульству одного из соседних государств.

В опубликованном документе в перечень «бездомных национальностей» внесены граждане десяти государств: Кубы, Эритреи, Ирана, России, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы и Йемена.

В документе также отмечается, что россияне могут подать заявку на американскую визу в Варшаве.

© wikimedia commons / Darpaw

При этом позже пресс-секретарь посольства США в Москве Джейсон Ребхольц заявил, что россияне могут подать заявление на визу в любой стране.

«Мы сообщили на нашем сайте, что граждане России могут подавать заявления на неиммиграционные визы в любых посольствах и консульствах США. Это продолжается уже довольно продолжительное время», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, в апреле США ввели в отношении России новый пакет санкций, который, помимо прочего, предусматривал высылку из страны десяти российских дипломатов. После этого правительством России по поручению президента Владимира Путина был утверждён список недружественных стран, в который попали США и Чехия, ранее также объявившая о высылке ряда сотрудников российской дипмиссии.

Согласно принятому кабмином документу, дипломатические структуры США не могут нанимать административно-технических работников из числа граждан РФ. Для чешских представительств была введена квота на 19 россиян.

В июне в интервью RT Мария Захарова поясняла, что страны — фигуранты этого списка вели политику антироссийской направленности, предпринимали многолетние попытки по сдерживанию России, придумывали новые санкции, высылали дипломатов и реализовывали информационные кампании против Москвы.

«Что они-то от этого получили? По крайней мере, все эксперты говорят, что коллективным Западом потеряно намного больше от тех мер, которые они хотели принять в отношении России, чтобы навредить нам. Хотели навредить нам — навредили себе», — подчеркнула она.

В августе американское посольство в Москве рекомендовало россиянам обращаться за неиммиграционными визами в диппредставительства США в других странах. Представитель посольства заявил, что действия российского правительства заставили США сократить штат консульских сотрудников на 75% и сделали невозможным оказание соответствующих услуг.

«На неопределённый срок приостановлено рассмотрение неиммиграционных виз для недипломатических поездок, как и предоставление других рутинных услуг для американских граждан и рассмотрение заявок на иммиграционные визы. Подающим заявку на визу следует обращаться в посольства или консульства США за пределами РФ», — заявил ТАСС представитель дипмиссии.

В сентябре глава МИД Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналистов, заявил, что Россия «не будет упрашивать» США вернуть генконсульство в Санкт-Петербурге.

«Решать им. Мы не будем их упрашивать возобновить работу генконсульства здесь... Но мы никогда не просили у них закрыть генеральные консульства, как они это сделали. Это была их инициатива», — сказал Лавров.

В середине октября в Россию с визитом приехала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которая провела встречи в МИД и администрации президента. Одной из тем стал вопрос о выдаче виз. В частности, Нуланд общалась с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым. Позже он сообщил, что Россия и США планируют провести специализированные консультации по визовым вопросам и работе дипломатических представительств. Он подчеркнул, что то, что стороны вышли на понимание необходимости таких консультаций, «само по себе неплохо, но никаких гарантий о достижении договорённостей нет».

«Российская сторона будет стремиться к этому, но для этого требуется встречная готовность», — отметил Рябков.

Вместе с тем посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что диппредставительства России в США продолжают оформлять визы для американцев в полном объёме.

«Могу вас заверить, что российские диппредставительства в США продолжают осуществлять оформление виз в полном объёме, невзирая на сложную кадровую ситуацию из-за продолжающейся не по нашей вине «визовой войны», — рассказал он, выступая перед участниками заседания Американо-российского делового совета.