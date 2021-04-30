«Предтеча этого — недружественные действия Вашингтона»: в России прокомментировали решение посольства США по визам

Посольство США в России меняет порядок работы. В дипмиссии уточнили, что теперь будут выдавать ограниченное число иммиграционных виз и оказывать консульские услуги американским гражданам в неотложной ситуации. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такое решение ничего не меняет, поскольку в течение последнего года американскую визу смогли получить «единицы россиян».

Со среды, 12 мая, посольство Соединённых Штатов Америки существенно снизит количество оказываемых услуг. Об этом говорится в заявлении американской дипмиссии. Утверждается, что такое ограничение связано с «уведомлением о намерении запретить американскому представительству в России в каком-либо качестве нанимать иностранных граждан».

«Посольство США в Москве ограничит консульские услуги рассмотрением дел американских граждан лишь в неотложной ситуации, а также выдачей очень небольшого числа иммиграционных виз, связанных с вопросами жизни и смерти, а также для лиц, достигших 21 года в период ожидания рассмотрения визового заявления», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство прекращает обработку «неиммиграционных недипломатических виз»: «Если вы гражданин США, находящийся в России, и ваша виза закончилась, мы настоятельно рекомендуем покинуть Россию до установленного российскими властями срока 15 июня».

В американской дипмиссии заявили, что пошли на такой шаг из-за «действий» Москвы.

«Мы сожалеем, что действия российских властей вынуждают нас сократить штат сотрудников консульского отдела на 75%, и мы будем стремиться оказывать услуги гражданам США в максимальном объёме», — констатировали в посольстве США.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение американских дипломатов фактически ничего не меняет в работе этого иностранного учреждения.

«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется», — сказал официальный представитель Кремля.

РИА Новости

© Максим Блинов

Он призвал посмотреть на первопричину напряжённой ситуации в отношениях двух стран.

«Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то очевидным становится то, что предтеча всего этого — это недружественные действия Соединённых Штатов Америки», — подчеркнул он.

Напомним, что 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении ограничительных мер в отношении 32 российских физических и юридических лиц, а также шести технологических компаний за якобы имевшие место попытки повлиять на президентские выборы в США в 2020 году и «другие действия по дезинформации». Вдобавок ещё пятеро граждан РФ и три отечественные организации подпали под санкции в связи с воссоединением Крыма с Россией.

«Сегодня президент Байден подписал новый исполнительный указ о санкциях, который предусматривает усиление полномочий, чтобы продемонстрировать решимость администрации отреагировать на вредную внешнюю деятельность России и сдержать её в полном объёме», — говорилось в сообщении.

Кроме того, США объявили о высылке десяти сотрудников российской дипломатической миссии в Вашингтоне.

После этого в МИД России на «тяжёлый разговор» был вызван посол США в Москве Джон Салливан.

«Ответ на санкции будет неотвратимым. В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придётся расплачиваться», — отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова.

21 апреля заместителю главы дипломатической миссии США в РФ Барту Горману была вручена нота об объявлении персонами нон грата десяти сотрудников посольства США в Москве. Вышеперечисленным дипломатам предписали покинуть территорию России до 21 мая.

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23 апреля президент Владимир Путин подписал указ «О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств». Документом дипмиссиям стран, которые совершают недружественные действия в отношении РФ и её граждан, запрещается наём административно-технического персонала из граждан России и третьих стран. При этом перечень «недружественных государств» поручено определить правительству.

Как отмечала Мария Захарова, в список попадут в том числе Соединённые Штаты Америки. В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости от 28 апреля рассказал, что ждать официального оглашения списка «осталось недолго». Он отметил, что разработкой перечня занимается ряд соответствующих ведомств.

«Но я сейчас не стал бы забегать вперёд: мы не хотим огульно записывать в этот список любую страну, которая где-то скажет не так в отношении России. Мы будем, конечно же, основывать наши решения на глубоком анализе ситуации и на определении возможностей вести дело с этой страной иным образом. Если мы придём к выводу, что по-иному не получается... Я думаю, что этот список будет, конечно, периодически пополняться. Но это не мёртвая бумага, она будет, естественно, пересматриваться по мере того, как будут развиваться наши отношения с соответствующим государством в будущем», — пояснял глава МИД РФ.