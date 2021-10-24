Захарова высказалась о решении Госдепа по визам для россиян

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение Государственного департамента США внести россиян в список «бездомных национальностей» и обязать их обращаться в американское посольство в Варшаве для получения иммиграционной визы.
Захарова высказалась о решении Госдепа по визам для россиян
  • РИА Новости

Как она отметила в своём Telegram-канале, США опустились до издевательств.

«Много лет американские дипломаты разрушали не ими созданную систему оказания консульских услуг в России: закрывали консульства, сокращали штат консульских работников, экспериментировали с тем, насколько наш симметричный ответ отличается от зеркального. Они превратили банальную для XXI века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого — издевательство на грани садизма», — написала Захарова.

По её словам, данное решение является настоящим ударом по семьям и родственникам — связям, которые «образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами». 

Ранее Госдеп США внёс россиян в список «бездомных национальностей» и обязал их обращаться в американское посольство в Варшаве для получения иммиграционной визы.

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