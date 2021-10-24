В США рассказали, как россияне могут получить американскую визу

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В Госдепартаменте США рассказали, как российские граждане могут оформить заявку на получение американской визы.

В Госдепартаменте США претендующих на получение американской визы российских граждан причислили к категории Homeless Nationalities — «бездомные национальности».

Из опубликованного на сайте Госдепа документа следует, что к данной категории относятся граждане государств, на территории которых у США нет консульского представительства или рассмотрение заявки на получение визы не представляется возможным из-за нестабильной политической ситуации в стране.

Согласно информации ведомства, такие граждане приписываются к консульству одного из соседних государств.

В перечень Homeless Nationalities попали 10 стран, среди которых — Сомали, Венесуэла, Сирия и Иран. В соответствии с текстом опубликованного документа, заявку на американскую визу россияне смогут подать в Варшаве.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в августе напомнила, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам.

Вместе с этим она подчеркнула, что российские консульские учреждения в США, которые «кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы» российским дипломатам, продолжают со своей стороны визовое оформление в полном объёме.

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