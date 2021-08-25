Захарова прокомментировала прекращение выдачи виз посольством США в России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась по поводу того, что посольство США в России практически прекратило выдачу виз россиянам.
Захарова прокомментировала прекращение выдачи виз посольством США в России
  • © Пресс-служба МИД РФ
  • РИА Новости

«Вызывает сожаление, что посольство США в России, ссылаясь на «нехватку персонала», практически полностью прекратило выдачу виз российским гражданам. Стрелки переводятся на российские власти, запретившие нанимать в качестве помощников консульских работников местный персонал», — приводит её слова сайт российского ведомства.

Вместе с этим она подчеркнула, что российские консульские учреждения в США, которые «кадрово обескровлены из-за отказов Госдепартамента США выдавать визы» российским дипломатам, продолжают со своей стороны визовое оформление в полном объёме.

«Для этого приходится, помимо прочих консульских действий, включая помощь попавшим в беду нашим согражданам, дополнительно брать на себя обработку заявок на получение визы», — добавила Захарова.

В конце июня посол России в США Анатолий Антонов рассказал о проблемах с визами для российских дипломатов в США. По его словам, вопрос о выдаче виз для дипломатов из России в Соединённые Штаты до сих пор не решён.

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