Антонов рассказал о ситуации с визами в США для россиян

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Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о проблемах с визами для российских дипломатов в США.
Антонов рассказал о ситуации с визами в США для россиян
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам представителя российского дипведомства, вопрос о выдаче виз для дипломатов из России в США до сих пор не решён.

«Пример: у нас есть семьи, в которых главам семей выдана виза, а супругам в визе отказано. Удивительная ситуация, когда в наших некоторых семьях дети лишены визы и в любой момент могут потребовать, чтобы дети наших дипломатов выехали с территории США, не хочется говорить», — рассказал Антонов.

Замглавы МИД России Евгений Иванов ранее заявил, что Москва и Вашингтон в ближайшее время начнут прорабатывать способы восстановления работы посольств и выдачи виз. Во вторник, 22 июня, Антонов заявил о намерении возобновить диалог с США по ситуации с визами.

В конце апреля американское посольство в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

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