В МИД заявили, что Россия и США начнут работу по восстановлению выдачи виз

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Замглавы МИД России Евгений Иванов заявил, что Россия и США в скором времени начнут прорабатывать вопрос восстановления работы посольств и выдачи виз.
В МИД заявили, что Россия и США начнут работу по восстановлению выдачи виз
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«Вчера все мы видели, что посол наш (Анатолий Антонов) прибыл в Вашингтон. Сейчас как раз эта работа будет начинаться, определяться формат. То самое, о чём говорил президент России, — создание рабочих групп. Всё это будет прорабатываться», — приводит ТАСС его слова.

Также Иванов отметил, что въезд граждан США в Россию после возобновления авиасообщения будет возможен после соответствующего постановления российского правительства.

Ранее в МИД России рассказали об обсуждении с США темы невыдачи виз.

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