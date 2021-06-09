В МИД России рассказали об обсуждении с США темы невыдачи виз

Россия продолжает поднимать тему невыдачи виз в диалоге с США, однако пока отклика нет, рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Здесь на переднем плане бесконечно проблемная тема невыдачи виз, о которой мы будем говорить и дальше с американцами. Мы многократно, я сбился со счёта, сколько раз, предлагали и прежней администрации, и уже нынешней администрации сделать что-то полезное в этой области. И если не полностью восстановить работу так, чтобы люди могли ездить друг к другу, то хотя бы не сокращать те крошечные возможности, которые остаются в этой сфере», — сказал дипломат на «Примаковских чтениях». Его слова приводит РИА Новости.

По словам Рябкова, «пока отклика нет», но понимание необходимости «начинать с этого полное присутствует».

30 апреля посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы.