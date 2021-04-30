Песков оценил решение посольства США о неиммиграционных визах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение посольства США в Москве прекратить обработку заявок на неиммиграционные визы.
Песков оценил решение посольства США о неиммиграционных визах
  • РИА Новости

«Вы знаете, практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве», — заявил Песков.

Он отметил, что «эти визы просто невозможно было получить, поэтому в этом плане ничего не меняется».

Ранее посольство США в России сообщило, что в связи с введёнными Москвой ответными мерами с 12 мая будет предоставлять консульские услуги только американцам и в отношении ограниченного числа неотложных случаев.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении санкций в отношении России.

Позднее Министерство иностранных дел России опубликовало список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не исключает ответных мер в отношении США, если эскалация со стороны Вашингтона продолжится.

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