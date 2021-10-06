«Дискредитировать действия местных властей»: в СБ РФ заявили об активизации террористов в интернете во время пандемии

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Наталия Сергиевская
Террористы на фоне пандемии коронавирусной инфекции более активно действуют в интернете. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков. Он отметил, что этот процесс влечёт за собой расширение социальной базы радикалов.
«Дискредитировать действия местных властей»: в СБ РФ заявили об активизации террористов в интернете во время пандемии
  • AP
  • © Matt Dunham

Террористы на фоне пандемии коронавирусной инфекции пытаются использовать заражённых коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков.

«Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — рассказал он.

Коков также отметил, что в период пандемии террористические организации активизировались и в интернете. 

«Так, например, через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределённости», — пояснил он.

По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что в период массовой самоизоляции произошёл значительный рост востребованности экстремистского контента в интернете, особенно в молодёжной среде.

«Очевидно, что этот процесс влечёт за собой расширение социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях», — подчеркнул замсекретаря СБ.

Ситуация с коронавирусом в России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность, что в России не будет вводиться федеральный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — отметила она, напомнив, что у субъектов РФ для этого есть все полномочия, а также разработанные Роспотребнадзором рекомендации.

Кроме того, Матвиенко заявила, что в России нет и быть не может принудительной вакцинации от COVID-19. Спикер Совфеда подчеркнула, что решение о вакцинации должно быть добровольным, а граждане должны понимать, что прививка — единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии. Для этого, по мнению Матвиенко, с людьми необходимо вести разъяснительную работу.

«Это должны делать медики, врачи, это должны делать профессионалы, эксперты, чтобы люди осознанно принимали решение. Мне кажется, что в России информация о развитии COVID-19 ведётся открыто, честно, мы ничего не скрываем от населения — это очень важно. Люди должны понимать, что происходит, в соответствии с этим принимать решение», — заключила она.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что объявление локдауна — абсолютно нежелательный сценарий для любого региона. Он пояснил, что в приоритете «точечные меры», так как уже наработана определённая методика, а субъекты РФ, согласно своим чрезвычайным полномочиям, принимают меры по борьбе с пандемией в зависимости от того, как на их территориях развивается эпидемиологическая ситуация.

«Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — подчеркнул представитель Кремля.

4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тенденция увеличения заболевших на 20 и более процентов наблюдается в 12 регионах страны, а в целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ.

В среду в ведомстве обратили внимание, что в России нет ни одного региона, где разрешены массовые мероприятия более чем с 3 тыс. участников.

В частности, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что спортивные мероприятия в городе в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.

«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30%-ную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский в своём Telegram-канале.

  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Он уточнил, что на спортивные мероприятия пустят зрителей с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, либо при наличии документа о перенесённом заболевании COVID-19.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об осеннем росте заболеваемости коронавирусом в столице, отметив при этом, что показатели в городе «в два раза ниже пиковых значений».

Вместе с тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в столице в 2021 году было возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов и о наличии противопоказаний к вакцинации. Обвинение в этих преступлениях предъявлено 30 гражданам. Кроме того, ведомство направило в Роскомнадзор письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих «услуги» по оформлению фиктивных справок.

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