«Дискредитировать действия местных властей»: в СБ РФ заявили об активизации террористов в интернете во время пандемии
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Террористы на фоне пандемии коронавирусной инфекции пытаются использовать заражённых коронавирусом лиц для инфицирования гражданского населения. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Юрий Коков.
«Такие действия, например, выявлены индийскими спецслужбами. В свою очередь, в Тунисе арестованы местные экстремисты, незаконно проникшие в казармы военнослужащих правоохранительных органов с целью инфицирования личного состава», — рассказал он.
Коков также отметил, что в период пандемии террористические организации активизировались и в интернете.
«Так, например, через социальные сети они стали дискредитировать действия местных властей в сфере борьбы с пандемией, формировать у населения настроения растерянности и неопределённости», — пояснил он.
По его словам, проведенные в США социологические исследования показали, что в период массовой самоизоляции произошёл значительный рост востребованности экстремистского контента в интернете, особенно в молодёжной среде.
«Очевидно, что этот процесс влечёт за собой расширение социальной базы радикалов в экстремистских и террористических целях», — подчеркнул замсекретаря СБ.
Ситуация с коронавирусом в России
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко высказала уверенность, что в России не будет вводиться федеральный локдаун из-за распространения коронавирусной инфекции.
«Я уверена, что общефедерального локдауна не будет. Что касается субъектов Федерации, они принимают меры в зависимости от конкретной ситуации в каждом регионе», — отметила она, напомнив, что у субъектов РФ для этого есть все полномочия, а также разработанные Роспотребнадзором рекомендации.
Кроме того, Матвиенко заявила, что в России нет и быть не может принудительной вакцинации от COVID-19. Спикер Совфеда подчеркнула, что решение о вакцинации должно быть добровольным, а граждане должны понимать, что прививка — единственный способ удержать дальнейшее развитие пандемии. Для этого, по мнению Матвиенко, с людьми необходимо вести разъяснительную работу.
«Это должны делать медики, врачи, это должны делать профессионалы, эксперты, чтобы люди осознанно принимали решение. Мне кажется, что в России информация о развитии COVID-19 ведётся открыто, честно, мы ничего не скрываем от населения — это очень важно. Люди должны понимать, что происходит, в соответствии с этим принимать решение», — заключила она.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что объявление локдауна — абсолютно нежелательный сценарий для любого региона. Он пояснил, что в приоритете «точечные меры», так как уже наработана определённая методика, а субъекты РФ, согласно своим чрезвычайным полномочиям, принимают меры по борьбе с пандемией в зависимости от того, как на их территориях развивается эпидемиологическая ситуация.
«Объявление каких-то локдаунов является абсолютно нежелательным сценарием для любого из регионов», — подчеркнул представитель Кремля.
4 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что тенденция увеличения заболевших на 20 и более процентов наблюдается в 12 регионах страны, а в целом уровень заболеваемости COVID-19 растёт в 67 субъектах РФ.
В среду в ведомстве обратили внимание, что в России нет ни одного региона, где разрешены массовые мероприятия более чем с 3 тыс. участников.
В частности, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский сообщил, что спортивные мероприятия в городе в октябре пройдут с 30%-ной заполняемостью трибун.
«Федеральный Роспотребнадзор согласовал 30%-ную заполняемость «Газпром Арены», «Сибур Арены», Ледового дворца и «Юбилейного» в октябре», — написал Пиотровский в своём Telegram-канале.
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Он уточнил, что на спортивные мероприятия пустят зрителей с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, либо при наличии документа о перенесённом заболевании COVID-19.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об осеннем росте заболеваемости коронавирусом в столице, отметив при этом, что показатели в городе «в два раза ниже пиковых значений».
Вместе с тем официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в столице в 2021 году было возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов и о наличии противопоказаний к вакцинации. Обвинение в этих преступлениях предъявлено 30 гражданам. Кроме того, ведомство направило в Роскомнадзор письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих «услуги» по оформлению фиктивных справок.