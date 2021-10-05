В Москве с начала года завели 75 уголовных дел о сбыте фиктивных COVID-справок
- РИА Новости
Дела возбуждены по фактам сбыта справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии противопоказаний к вакцинации.
Обвинение в этих преступлениях предъявлено 30 гражданам, говорится на портале «МВД Медиа».
По словам Ирины Волк, ведомство направило в Роскомнадзор письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги по оформлению фиктивных медицинских документов.
В августе в Самарской области пресекли продажу поддельных сертификатов об отрицательных результатах ПЦР-тестов на COVID-19.