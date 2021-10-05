В Москве с начала года завели 75 уголовных дел о сбыте фиктивных COVID-справок

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В Москве в 2021 году возбуждено 75 уголовных дел о сбыте фиктивных справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В Москве с начала года завели 75 уголовных дел о сбыте фиктивных COVID-справок
  • РИА Новости

Дела возбуждены по фактам сбыта справок об отрицательных результатах ПЦР-тестов, о наличии противопоказаний к вакцинации.

Обвинение в этих преступлениях предъявлено 30 гражданам, говорится на портале «МВД Медиа».

По словам Ирины Волк, ведомство направило в Роскомнадзор письма о блокировке более 470 интернет-ресурсов, предоставляющих услуги по оформлению фиктивных медицинских документов.

В августе в Самарской области пресекли продажу поддельных сертификатов об отрицательных результатах ПЦР-тестов на COVID-19.

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