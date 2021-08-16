В Самарской области завели дело по факту продажи поддельных справок о ПЦР-тестах

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В Самарской области пресекли продажу поддельных сертификатов об отрицательных результатах ПЦР-тестов на COVID-19.
В Самарской области завели дело по факту продажи поддельных справок о ПЦР-тестах
  • РИА Новости

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональное ГУ МВД России.

Незаконная продажа выявлена в одном из павильонов на 981-м километре трассы М-5 «Урал» в селе Зелёновка.

По данным полиции, к реализации причастен 28-летний гражданин Казахстана, временно зарегистрированный на территории области и занимающийся автострахованием. Его задержали после продажи одной из поддельных справок.

Уголовное дело возбуждено по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса.

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