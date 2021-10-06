Медики заявили об угрозе появления тяжёлых последствий коронавируса у детей

Короткая ссылка
Медики обеспокоены угрозой появления более тяжёлых последствий коронавирусной инфекции у детей, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин.
Медики заявили об угрозе появления тяжёлых последствий коронавируса у детей
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Он отметил, что в Петербурге фиксируется рост числа пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заболевании коронавирусом.

«В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки (воспаление сосудистых стенок с преимущественным поражением средних и мелких артерий. — RT) в среднем регистрировалась по нашему центру два-три случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей. Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру — 5,2% на 100 тыс. детей», — приводит ТАСС слова Лобзина.

Он добавил, что не может прогнозировать динамику, но «угроза существует».

Неизвестно, сколько детей переболели COVID-19 бессимптомно, дополнил специалист.

В России обновлён суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить