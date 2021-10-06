Медики заявили об угрозе появления тяжёлых последствий коронавируса у детей

Медики обеспокоены угрозой появления более тяжёлых последствий коронавирусной инфекции у детей, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Минздрава России и ФМБА Юрий Лобзин.

Он отметил, что в Петербурге фиксируется рост числа пациентов с симптомами болезни Кавасаки при заболевании коронавирусом.

«В Санкт-Петербурге болезнь Кавасаки (воспаление сосудистых стенок с преимущественным поражением средних и мелких артерий. — RT) в среднем регистрировалась по нашему центру два-три случая в год, а здесь только за один месяц поступило 19 детей. Если бы так продолжалось и дальше, то уже к концу года мы получили бы страшную цифру — 5,2% на 100 тыс. детей», — приводит ТАСС слова Лобзина.

Он добавил, что не может прогнозировать динамику, но «угроза существует».

Неизвестно, сколько детей переболели COVID-19 бессимптомно, дополнил специалист.

В России обновлён суточный антирекорд по числу летальных исходов от COVID-19.