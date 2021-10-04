Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прокомментировал ситуацию с COVID-19 в столице.
Собянин прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

«Ситуация с ковидом, конечно, не может не внушать тревоги, мы видим очевидный рост, осенний рост заболеваемости», — сообщил мэр.

Согласно данным на 4 октября, в Москве общее число выявленных случаев заболевания коронавирусом достигло 1 650 649, летальных исходов — 29 242, выздоровевших — 1 498 183. 

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с НСН рассказал, как формируется коллективный иммунитет.

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