«Рейтинг за счёт русофобии»: в Кремле пообещали мудро ответить на возможные санкции США

России придётся отвечать мудро в случае введения США новых санкций против 35 российских чиновников, журналистов и бизнесменов из подготовленного в Вашингтоне списка. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вместе с тем он подчеркнул, что в случае утверждения новые рестрикции способны нанести серьёзный вред договорённостям, достигнутым лидерами России и США в ходе саммита в Женеве. Авторы идеи о новых санкциях, отметил Песков, пытаются «накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии».

Комментируя предложенную в США идею ввести санкции против 35 российских чиновников, бизнесменов и журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил уверенность в правильном ответном решении российской стороны в случае этого сценария.

«Нам придётся отвечать мудро. И я не сомневаюсь, что, как всегда, президент Путин, который формулирует у нас основные направления внешней политики по Конституции, проявит эту мудрость», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия 1» в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Напомним, что ранее стало известно об одобрении членами комитета по регламенту палаты представителей США поправки к оборонному бюджету на следующий финансовый год. Она содержит рекомендацию администрации страны рассмотреть возможность санкций против российских бизнесменов, журналистов и политиков.

В документе указаны имена 35 россиян, в их числе — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, председатель ЦИК Элла Памфилова, директор Росгвардии Виктор Золотов, директор ФСБ Александр Бортников и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В список также вошли главный редактор RT Маргарита Симоньян, журналист Владимир Соловьёв, гендиректор Первого канала Константин Эрнст и другие.

Авторы документа полагают, что в документе перечислены люди, которые могут быть причастны к «нарушениям прав человека».

Песков отметил, что Путин знает о намерениях США ввести санкции против группы россиян. По его словам, реакция президента РФ в этом плане «достаточно предсказуемая».

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«Трудно понять подобные тенденции после того, о чём говорили в Женеве», — сказал Песков, напомнив о саммите с участием Путина и Байдена, который прошёл на территории Швейцарии в июне.

Пресс-секретарь президента отметил, что возможное введение подготовленных в США санкций нанесёт сокрушительный удар по «духу и атмосфере Женевы».

«Хочется надеяться, что такой глупости совершено не будет, а по-иному это квалифицировать не получается. И что не будет просто секирой такой бездумной нанесён вред, причём сокрушительный, духу и атмосфере Женевы», — сказал он.

Песков добавил, что в конгрессе США «очень много оголтелых представителей», которые отыгрывают свои обещания лоббистским компаниям, а лоббистские компании работают на недоброжелателей России, причём «работают днём и ночью за очень большие деньги».

«Мы знаем, что в Америке, к сожалению, это не уходящая с годами мода — накачивать себе рейтинг за счёт раздувания русофобии», — отметил пресс-секретарь президента.

Песков — об электронном голосовании

Песков также высказался о прошедших в России выборах в Госдуму. Он заявил, что, по его мнению, электронное голосование — «прекрасная практика».

«Я уже два голосования голосую электронно. И, честно говоря, уже никогда не хотел бы ходить на участки. Никогда. Даже когда не будет пандемии», — сказал Песков.

Он также отметил, что глава государства воспользовался дистанционной возможностью поучаствовать в выборах. При этом Песков напомнил, что Путин «не является страстным поклонником всего электронного».

Вместе с тем, по словам пресс-секретаря главы государства, в случае с ДЭГ были использованы все современные технологии и обеспечена абсолютная транспарентность.

«Ведь задействование блокчейна является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать. К трём нельзя прибавить пять и оставить это без следов. Блокчейн как раз гарантирует вот эту честность, надёжность и прозрачность», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что перед выборами Путин затребовал полную информацию относительно дистанционного электронного голосования.

Он также подчеркнул, что как избиратель он надеется на то, что программа по расширению электронного голосования продолжится и со временем станет всероссийской.

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Отметим, что днём ранее об электронном голосовании высказался Владимир Путин. В ходе встречи с лидерами прошедших в Госдуму партий он прокомментировал опасения о работе этой системы, высказанные лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Как отметил президент, этот вопрос находится в плоскости качества проведения выборов, а не форме волеизъявления.

«Если есть сомнения в качестве контроля за электронным способом голосования, давайте вместе подумаем, как это организовать... В принципе, я прислушался к тем, кто сказал, что это: а) неизбежно; б) удобно для людей; в) мы сделаем всё для того, чтобы это было максимально прозрачно и максимально честно», — пояснил президент.

Наряду с этим Путин также выразил мнение, что определённые вопросы по электронному голосованию в Москве могли быть вызваны не сомнением в его качестве, а тем, что «кому-то не понравился результат».