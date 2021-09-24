Песков назвал возможные новые санкции США наихудшим сценарием развития отношений
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Песков прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий поправки о санкциях в отношении России.
Он отметил, что данный законопроект должен пройти ещё несколько итераций, после чего «будет вопрос, прислушается ли администрация США к этим рекомендациям относительно санкций».
«Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год.
23 сентября стало известно, что палата представителей внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России. Кроме того, члены комитета палаты по регламенту одобрили поправку, рекомендующую администрации США рассмотреть возможность санкций в отношении 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.