Песков назвал возможные новые санкции США наихудшим сценарием развития отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что возможное принятие Соединёнными Штатами новых антироссийских санкций стало бы наихудшим сценарием развития отношений между двумя странами.

Песков прокомментировал решение палаты представителей конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий поправки о санкциях в отношении России.

Он отметил, что данный законопроект должен пройти ещё несколько итераций, после чего «будет вопрос, прислушается ли администрация США к этим рекомендациям относительно санкций».

«Но, конечно же, это наихудший сценарий развития наших отношений. Это существенно перечеркнуло бы дух Женевы и даже те скромные надежды на налаживание, восстановление какого-то диалога субстантивного, который появился после Женевы», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что палата представителей одобрила проект оборонного бюджета США на 2022 год.

23 сентября стало известно, что палата представителей внесла дополнение в проект оборонного бюджета на 2022 год касательно запрета для граждан США на сделки с суверенным госдолгом России. Кроме того, члены комитета палаты по регламенту одобрили поправку, рекомендующую администрации США рассмотреть возможность санкций в отношении 35 российских бизнесменов, журналистов и политиков.