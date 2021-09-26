Песков напомнил о полном выполнении «Газпромом» обязательств по поставкам газа в Европу
- РИА Новости
«Можно ли взять газ больше у «Газпрома» и закачать (в Европу. — RT)? Можно», — сказал он.
Представитель Кремля добавил, что «Газпром» готов и выполняет полностью свои обязательства.
«Ни у кого нет никаких абсолютно претензий, да и не может быть. Готов ли «Газпром» дальше заключать контракты? «Газпром» заинтересован в этом», — цитирует Пескова ТАСС.
Он напомнил, что потребители в Европе — это главные партнёры российской стороны.
И «Газпром» при любых обстоятельствах всегда доказывает свою надёжность. Поэтому вот такие окрики из США — это не что иное, как пропаганда. Но эта пропаганда — со знаком минус», — добавил Песков.
Ранее представитель Минэкономики Германии Сюзанне Унгард подтвердила, что Россия выполняет договоры о поставках газа, Берлину неизвестны случаи сознательных нарушений договоров.