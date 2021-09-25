«Первостепенная задача»: почему в Пентагоне заговорили о необходимости расширять военные контакты с Россией

США стоит изучить способы расширения военных контактов с Россией. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли по итогам встречи с начальником генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым. По его словам, налаживание такого рода связей поможет избежать конфликтных ситуаций и недопониманий. В частности, как отметил генерал, это позволит вести диалог командованию ВМС обеих стран. Между тем, накануне конгрессмены в рамках оборонного бюджета на следующий финансовый год одобрили инициативу о возможных санкциях против ряда россиян. Эксперты отмечают, что такая полярность взглядов обусловлена разными задачами Пентагона и конгресса. Вместе с тем аналитики расценивают заявление Марка Милли как позитивный шаг, к которому политики в Вашингтоне могут отнестись с должным вниманием.

Соединённым Штатам следует изучить возможности по расширению взаимодействия с Россией в оборонной сфере. Об этом агентству Associated Press заявил председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли после встречи с начальником Генерального штаба Вооружённых сил РФ Валерием Герасимовым в Финляндии. Таким образом, считает американский военный, можно будет достичь большей прозрачности в отношениях между странами.

«Нам необходимо внедрить меры и процедуры, чтобы добиться большей ясности ради снижения уровня неопределённости, чтобы повысить доверие ради снижения недоверия, чтобы увеличить стабильность ради уменьшения нестабильности, чтобы избежать просчётов и уменьшить вероятность войны между двумя крупными (ядерными. — RT) державами… Это первостепенная задача, которую мы должны постараться выполнить, и я приложу для этого усилия», — сказал Милли.

В частности, по его мнению, стоит задуматься о возможности разрешить наблюдателям от обеих стран следить за военными учениями друг друга во избежание риска конфликтов.

«Возможно, нам это не удастся, но мы должны по крайней мере рассмотреть (такую возможность. — RT)», — подчеркнул Милли.

По его словам, сейчас военные контакты двух держав ограничены лишь кругом высокопоставленных лиц, и Вашингтону стоило бы раздвинуть эти рамки, позволив своим военачальникам укреплять взаимодействие с российскими коллегами. Например, посредством диалога между представителями командования ВМС РФ и США. Как он отметил ранее, контакты между американскими и российскими военными в прошлом уже способствовали снижению напряжённости в ряде ситуаций. Не вдаваясь в подробности, Милли также упомянул, что «за последние два года между нами и русскими произошло несколько инцидентов», которые и стали поводом для контактов с Герасимовым.

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов (справа) и председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

© Министерство обороны России

Напомним, что встреча Милли и Герасимова прошла 22 сентября на территории резиденции правительства Финляндии «Кёнингстедт» в городе Вантаа в 40 км от Хельсинки и длилась шесть часов.

«В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности», — сообщили в Минобороны России.

Как добавили в Объединённом комитете начальников штабов Вооружённых сил США, детали беседы было решено не раскрывать.

В последний раз военачальники проводили подобную встречу в 2019 году в Берне. Тогда, как сообщали в российском оборонном ведомстве, темой разговора стала ситуация в Сирии и «меры по предотвращению инцидентов в ходе военной деятельности сторон». Впоследствии Герасимов и Милли несколько раз проводили телефонные переговоры, чтобы обсудить «вопросы, представляющие взаимный интерес».

Политическая игра

Эксперты отмечают, что военные контакты между США и Россией были ограничены конгрессом в 2016 году в качестве ответной меры на якобы «вторжение России на Украину». Тогда в оборонном бюджете на 2017 финансовый год был прописан запрет на выделение средств на военное сотрудничество между двумя государствами. При том допускалось, что отношения могут быть возобновлены только после того, как Москва выполнит ряд условий. В частности, от РФ требовалось «прекратить оккупацию территорий Украины и агрессивные действия, угрожающие территориальной целостности Украины» и «соблюдать Минские соглашения о прекращении огня на востоке Украины».

Позднее в документ были внесены правки, смягчавшие ограничения. В частности, запрет не распространялся на военные переговоры РФ и Соединённых Штатов, «призванные снизить риск конфликта».

Вместе с тем, практически одновременно с заявлением Марка Милли о необходимости сотрудничества палата представителей конгресса США в рамках оборонного бюджета на 2022 финансовый год одобрила поправку, рекомендующую ввести санкции против 35 россиян из числа бизнесменов, политиков и представителей СМИ. Среди них — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, премьер-министр Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, директор ФСБ Александр Бортников, главный редактор RT Маргарита Симоньян, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и другие лица.

«Не позднее чем через 180 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент должен представить в соответствующие комитеты конгресса заключение, включая подробное обоснование, о том, соответствует ли любое лицо, перечисленное в подразделе b), критериям для введения санкций в соответствии с разделом 1263 b) Глобального закона Магнитского», — говорится в тексте поправки.

Как заявил конгрессмен и член Хельсинкской комиссии США Пол Массаро, в список попали люди, якобы причастные к «нарушениям прав человека».

В Москве выразили недоумение действиями Вашингтона и предостерегли от необдуманного шага на «санкционном треке».

«По всей видимости, всё, что сейчас происходит в Вашингтоне, является следствием острого «кадрового голода», прежде всего в части, касающейся специалистов по нашей стране. Только люди, совсем не представляющие себе российские реалии, могли составить подобный перечень лиц в привязке к тематике, к которой никто из них не имеет и не может иметь ни прямого, ни косвенного отношения», — говорилось в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Могут прислушаться к призыву»

Несмотря на текущий геополитический контекст двусторонних отношений, эксперты расценивают заявление председателя Комитета начальников штабов ВС США Марка Милли как позитивный сдвиг.

«Этот призыв говорит о том, что к американским военным пришло осознание того, что в российских ВС наблюдается серьёзный прогресс, армия РФ стала одной из сильнейших в мире, и в этих условиях для США необходимо контактировать с ВС РФ и военным российским руководством», — пояснил в интервью RT заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

Кроме того, по его словам, с учётом активного антикитайского курса Вашингтона, американцам сейчас невыгодно «разрываться на два фронта», не имея никаких военных контактов с Россией.

«Учитывая, что США обеспокоены ростом военной мощи Китая и тем, что КНР может спроецировать эту мощь в различные регионы мира, американским военным важно, как к этому будет относиться Россия, какую сторону она в итоге выберет и будет ли укреплять свои стратегические возможности на Дальнем Востоке», — пояснил аналитик.

Колонна российской военной техники

РИА Новости

© Константин Михальчевский

С ним согласен и руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк. В беседе с RT он напомнил, что Москва и Вашингтон никогда полностью не разрывали контактов по военной линии.

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«Российские и американские силовые структуры охотно общаются и видят в этом только пользу. Например, активно продолжается обмен информацией между российскими и американскими спецслужбами относительно активности международных террористических группировок», — говорит Батюк.

Помимо этого, он уточнил, что страны поддерживают контакты в тех регионах, где они действуют параллельно, например, в Сирии.

«Есть и другие регионы, в том числе акватория Мирового океана, где между российскими и американскими военными могут возникнуть какие-то столкновения, конфликты. Чтобы избежать неприятностей, необходимо укреплять двустороннее сотрудничество в военной сфере», — добавил Батюк.

Вместе с тем он отметил, что на данный момент «политический климат в США неблагоприятен для такого рода обмена информацией и сотрудничества».

«Дошло до того, что некоторых американских политиков, контактирующих с российскими коллегами, на этом основании обвиняют чуть ли не в шпионаже в пользу Москвы. В этих условиях многие военные США опасаются, что такого рода контакты могут негативно повлиять на карьеру», — подчеркнул собеседник RT.

В свою очередь, Андрей Сидоров полагает, что проекты новых рестрикций против ряда россиян являются, скорее, политическими манёврами, рассчитанными на американских избирателей.

«Члены комитета по регламенту палаты представителей представляют свои округа и электорат, поэтому этот пакет содержит элемент политической игры. Однако если произойдут какие-то события, которые ещё больше подогреют антироссийские настроения в обществе, то данная поправка может быть принята», — отметил он.

Однако, как отмечает аналитик, голос военных в Вашингтоне в последнее время стал иметь больший вес.

«В связи с этим, ожидаю, что американские политики в конечном итоге могут прислушаться к призыву о расширении контактов с Россией в военной сфере», — резюмировал Сидоров.