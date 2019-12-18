Главы Генштабов России и США провели переговоры в Берне
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- РИА Новости
«Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в Сирии и других регионах, а также мер предотвращения инцидентов в ходе военной деятельности сторон», — сообщили в российском Министерстве обороны.
Там подчеркнули, что встреча носила конструктивный характер.
Ранее Валерий Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
В Кремле прокомментировали слова начальника российского Генштаба.