В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление начальника российского Генштаба Валерия Герасимова о подготовке войск НАТО к масштабному конфликту, сказал, что мнение «профессионалов может быть единственно верным».

«В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих манёвров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может», — отметил Песков.

Таким образом он ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение Герасимова.

Вместе с этим он добавил, что не является секретом тот факт, что «экспансия военной инфраструктуры НАТО» в направлении российских границ вызывает обеспокоенность у Москвы.

Ранее Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление главы Генштаба.

Подробности — в материале RT.