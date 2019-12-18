В Кремле оценили заявление Генштаба о подготовке НАТО к конфликту
- РИА Новости
«В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на том анализе, который наши военные проводят в процессе мониторинга этих манёвров, которые осуществляет НАТО. В данном случае мнение профессионалов может быть единственно верным и давать оценку с военной точки зрения администрация президента не может», — отметил Песков.
Таким образом он ответил на вопрос о том, разделяют ли в Кремле мнение Герасимова.
Вместе с этим он добавил, что не является секретом тот факт, что «экспансия военной инфраструктуры НАТО» в направлении российских границ вызывает обеспокоенность у Москвы.
Ранее Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление главы Генштаба.
Подробности — в материале RT.