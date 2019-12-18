Эксперт оценил данные о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал RT заявление главы Генштаба Вооружённых сил России Валерия Герасимова о том, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

«Конечно, бюджет НАТО будет расти, и если все страны увеличат свои траты до 2% от ВВП, то бюджет увеличится до $400 млрд. И это не все страны альянса, а только союзники США. Общий же военный бюджет стран НАТО в 20 раз превосходит военный бюджет России. Понятно, что на эти вызовы мы не должны отвечать доллар в доллар, ответ должен быть асимметричным. В НАТО не скрывают, что для них главным противником является Россия, но говорят о том, что даже в условиях сдерживания необходим диалог. Тем не менее альянс состоит из стран с различным менталитетом и культурным кодом, с разными интересами, противоречащими друг другу», — сказал он.

Блохин подчеркнул, что всю коалицию разных интересов стран альянса «необходимо как-то удерживать и единственный в этой ситуации инструмент для США — угроза, которой необходимо противостоять».

«Не думаю, что американцы вместе с НАТО рискнут пойти на войну с Россией. У них нет уверенности в победе. Понятно, что главная задача — оказывать на Россию давление, попытаться навязать гонку вооружений, укрепить переговорную позицию. Это всё —инструмент сдерживания и шантажа», — заключил эксперт.

Ранее Герасимов заявил, что усиление военной активности и участившиеся учения войск НАТО в Прибалтике и акваториях Чёрного и Балтийского морей говорят о целенаправленной подготовке альянса к крупномасштабному военному конфликту.

Глава Генштаба отметил, что с 2016 года государства Североатлантического альянса нарастили расходы на оборону на $130 млрд и к 2024 году планируют увеличить затраты на военные нужды ещё на $400 млрд.