Минобороны сообщило о встрече начальников генштабов России и США
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.
На встрече были обсуждены вопросы, которые представляют взаимный интерес, в том числе снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.
В Минобороны отметили конструктивный характер состоявшейся встречи.
В июне Герасимов заявил, что негативное влияние ПРО США на военную безопасность России потребовало разработать средства для нейтрализации таких угроз.