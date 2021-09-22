Минобороны сообщило о встрече начальников генштабов России и США

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в ходе встречи в районе Хельсинки обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

На встрече были обсуждены вопросы, которые представляют взаимный интерес, в том числе снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

В Минобороны отметили конструктивный характер состоявшейся встречи.

В июне Герасимов заявил, что негативное влияние ПРО США на военную безопасность России потребовало разработать средства для нейтрализации таких угроз.