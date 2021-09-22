Минобороны сообщило о встрече начальников генштабов России и США

Короткая ссылка
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли в ходе встречи в районе Хельсинки обсудили вопросы снижения рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.
Минобороны сообщило о встрече начальников генштабов России и США
  • @mod_russia
  • Twitter

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны России.

На встрече были обсуждены вопросы, которые представляют взаимный интерес, в том числе снижение рисков возникновения инцидентов в ходе военной деятельности.

В Минобороны отметили конструктивный характер состоявшейся встречи.

В июне Герасимов заявил, что негативное влияние ПРО США на военную безопасность России потребовало разработать средства для нейтрализации таких угроз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить