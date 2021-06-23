Герасимов высказался о влиянии ПРО США на военную безопасность России

Негативное влияние ПРО США на военную безопасность России потребовало разработать средства для нейтрализации таких угроз, об этом заявил начальник Генштаба российских ВС генерал армии Валерий Герасимов.

Он напомнил, что Россия неоднократно поднимала вопрос о недопущении размещения средств глобальной системы ПРО США вблизи своей границы, «поскольку эта система является существенным дестабилизирующим фактором».

«Необходимость снижения негативного влияния ПРО США на военную безопасность России потребовала разработки средств для нейтрализации этой угрозы», — сказал он во время выступления на Московской международной конференции по безопасности.

Как ранее рассказал президент России Владимир Путин, после вступления Польши и Румынии в НАТО США «легко договорились с ними о размещении там систем ПРО».

Он подчеркнул, что пусковые установки этих систем могут быть использованы для ударных комплексов, которые достигают Москвы за 15 минут.

В августе 2020 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что новые вооружения России, о которых уже объявлено и которые создаются, гарантированно обеспечат неуязвимость территории страны.