С помощью беспилотника: военные США в Афганистане нанесли удар по боевику ИГ

Военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков террористической организации «Исламское государство»*. По словам представителя Центрального командования ВС США, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар. По предварительным данным, боевик был ликвидирован. Ранее президент США Джо Байден, выступая после теракта в Кабуле, сообщил, что причастных к атаке «найдут и заставят поплатиться».

Военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков террористической организации «Исламское государство»*. Об этом сообщил представитель Центрального командования ВС США Уильям Урбан.

По его словам, террорист занимался организацией серии нападений. По предварительным данным, боевик был ликвидирован.

«Удар был нанесён с помощью БПЛА в провинции Афганистана Нангархар. Согласно первоначальным оценкам, мы уничтожили цель. Нам неизвестно об убитых и раненых среди гражданского населения», — говорится в заявлении Урбана.

Вместе с тем CNN со ссылкой на правительственный источник сообщил, что президент США Джо Байдена одобрил нанесение удара.

Напомним, в четверг, 26 августа, возле международного аэропорта Кабула произошёл теракт. По последним данным СМИ, жертвами взрыва стали более 200 человек, в том числе 13 американских военнослужащих. Вместе с тем пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США не располагают данными о наличии среди погибших и пострадавших американцев из числа гражданских лиц.

В Вашингтоне ответственность за произошедшее возложили на террористическую группировку «Вилаят Хорасан» (филиал ИГ в Афганистане). Сама группировка «Исламское государство» ранее взяла ответственность за случившееся.

Также по теме Ответ на теракты в Кабуле: Байден анонсировал удары по террористам ИГ в Афганистане Президент США Джо Байден заявил, что он поручил готовиться к нанесению ударов по объектам и лидерам террористической группировки...

После атаки Джо Байден заявил, что поручил готовиться к нанесению ударов по объектам и лидерам группировки.

«Те, кто осуществил эту атаку, а также любой, кто хочет причинить вред Америке, знайте: мы не простим. Мы не забудем. Мы вас найдём и заставим поплатиться», — сказал тогда Байден.

Комментируя это заявление, официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своём Telegram-канале: «То есть США знали, где находятся лидеры и объекты ИГИЛ?!!!!!!!!!!!!!!»

Кроме того, в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ, Мария Захарова выразила соболезнования родным и близким погибших и высказала мнение, что атака вблизи кабульского аэропорта является попыткой террористов осложнить и без того непростую обстановку в стране.

«Призываем к скорейшей нормализации напряжённой ситуации вокруг кабульского аэропорта. Надеемся на восстановление мира и безопасности в Афганистане», — сказала Захарова.

В свою очередь, посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов отметил, что произошедший теракт стал следствием «хаоса», который установился в аэропорту с момента начала эвакуации американскими военными.

AFP

© Wakil KOHSAR

«Там хаос, бардак, давка, столпотворение, навести порядок не удаётся, потому что фактически такое квазидвоевластие. Талибы** ещё не вошли в аэропорт, но хотят это сделать, американцы ещё не ушли, но, естественно, все их мысли уже о том, чтобы всё это завершать», — цитирует дипломата телеканал «Звезда».

Он также сообщил, что обстановка вокруг посольства РФ остаётся стабильной.

В середине августа представители «Талибана» объявили об окончании войны в Афганистане. Ранее они заняли столицу государства Кабул и заявили, что республика целиком находится под их контролем. В аэропорту Кабула продолжает оставаться множество людей, желающих покинуть страну.

Накануне пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что военнослужащие США не исключают повторения атак в Кабуле в будущем.

Кирби также рассказал, что США намерены завершить миссию по эвакуации людей из аэропорта Кабула 31 августа. По его словам, США готовы продолжать оказывать помощь афганцам, однако американского военного присутствия в республике не будет. Вместе с тем Пентагон, по его словам, намерен сохранить как можно больше возможностей «для обеспечения безопасности в Кабуле».

Как сообщил из Кабула корреспондент RT Arabic Халед аль-Джабури, в городе остаются беженцы, в том числе женщины, которые до сих пор не получили никакого убежища и помощи.

Корреспондент RT Arabic о ситуации в Кабуле

«Я из провинции Баглан. Приехала сюда после прихода «Талибана» в провинцию. Мы всё бросили. Воры разграбили наши дома. Здесь у нас есть только палатка. Мы голодны, но у нас нет никакой пищи», — рассказала одна из беженок.

По словам корреспондента, талибы полностью обеспечивают безопасность. Он также сообщил, что журналисты встречались с официальным представителем талибов, который рассказал о некоторых факторах, которые беспокоят движение.

«Это — американское военное присутствие, которое, по мнению движения, является главной причиной распространения хаоса внутри Афганистана. Он также предупредил, что ИГ предпримет ряд атак, чтобы обвинить в этом «Талибан». К сожалению, ситуация в аэропорту остаётся крайне сложной», — отметил журналист.

Накануне корреспондент RT Мурад Газдиев, который также находится в Кабуле, сообщал, что в городе повышены меры безопасности, «Талибан» продолжает зачистки и ищет террористов ИГ, прячущихся в столице. При этом опасность новых атак в аэропорту Кабула остаётся очень высокой.

Он также сообщил, что «Талибан» приказал жителям Кабула сдать всё оружие, боеприпасы и «правительственную собственность» соответствующим органам в течение недели.

После теракта в Кабуле ряд западных СМИ отметили, что произошедшее является следствием неудачной военной операции США в Афганистане, а Джо Байден утратил контроль над ситуацией. Так, немецкая газета Die Zeit написала, что Байдену, столкнувшемуся с тяжелейшим для него кризисом, придётся объяснять последствия войны, «над которой слишком долго никто не задумывался».

В свою очередь ведущий Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что афганская стратегия Байдена «опозорила Америку навсегда». По его словам, очередным ударом по престижу США также стало поведение президента после теракта в аэропорту Кабула.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.