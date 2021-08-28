В Пентагоне заявили о ликвидации в Афганистане двух главарей ИГ
- AFP
Об этом генерал-майор Уильям Тэйлор заявил на брифинге в Пентагоне.
«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения», — сказал он.
Ранее сообщалось, что военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков ИГ. По словам представителя Центрального командования ВС США, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.