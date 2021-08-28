В Пентагоне заявили о ликвидации в Афганистане двух главарей ИГ

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RT
В Пентагоне заявили, что в результате удара с воздуха в Афганистане были ликвидированы двое главарей террористической организации «Исламское государство»*.
В Пентагоне заявили о ликвидации в Афганистане двух главарей ИГ
  • AFP

Об этом генерал-майор Уильям Тэйлор заявил на брифинге в Пентагоне.

«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков ИГ. По словам представителя Центрального командования ВС США, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар. 

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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