В Пентагоне заявили о ликвидации в Афганистане двух главарей ИГ

В Пентагоне заявили, что в результате удара с воздуха в Афганистане были ликвидированы двое главарей террористической организации «Исламское государство»*.

Об этом генерал-майор Уильям Тэйлор заявил на брифинге в Пентагоне.

«Я могу подтвердить по мере поступления новой информации, что две высокопоставленные цели ИГ были убиты, один ранен. Нам известно об отсутствии потерь среди гражданского населения», — сказал он.

Ранее сообщалось, что военные США в Афганистане нанесли удар по одному из боевиков ИГ. По словам представителя Центрального командования ВС США, удар был нанесён с помощью беспилотника в провинции Нангархар.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.