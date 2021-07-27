«Структурный кризис с 2011 года»: чем вызваны массовые протесты и приостановка работы парламента Туниса

В Тунисе разразился острый социально-политический кризис. В обращении к нации президент страны Каис Саид объявил об отставке главы правительства, снятии неприкосновенности с депутатов и приостановке работы парламента на 30 дней. По его словам, только при помощи таких мер можно спасти государство. В ответ спикер парламента Рашид аль-Ганнуши обвинил президента в госперевороте и призвал сторонников выйти на улицы. Ранее по стране прокатились протесты, а в столицу были введены войска. По мнению экспертов, главной причиной обострения стали неэффективные меры властей по борьбе с пандемией COVID-19 и тяжелейшие последствия обвала туротрасли. Аналитики считают, что ситуация в Тунисе может стабилизироваться при условии, что зарубежные страны направят республике масштабную финансовую и гуманитарную помощь.

На фоне массовых протестов президент Туниса Каис Саид объявил об отставке премьер-министра Хишама Машиши. Временно исполнять его обязанности будет сам глава государства.

В телеобращении к гражданам в ночь на 26 июля Саид также объявил о 30-дневной заморозке работы Ассамблеи народных представителей — однопалатного парламента страны. По распоряжению президента все депутаты были лишены уголовной неприкосновенности и права на выезд за рубеж. Ограничения коснулись в том числе спикера Рашида аль-Ганнуши, который возглавляет крупнейшую в Тунисе партию «Ан-Нахда» («Движение возрождения»), придерживающуюся идей умеренного ислама.

«Мы приняли эти решения и будем принимать новые — в форме указов, предусмотренных конституцией, до тех пор, пока в Тунис не вернётся общественное согласие и пока мы не спасём государство», — сказал Саид.

Позднее в канцелярии главы государства сообщили, что президент отправил в отставку главу Министерства обороны и министра юстиции.

«Нет запаса прочности»

По информации телеканала Al Mayadeen, в столицу Туниса были введены войска. Военнослужащие заняли позиции в центре города — в частности, вблизи здания парламента и штаб-квартиры национальной телекомпании страны.

Также по теме «Тупиковая ситуация»: как обвинения США в адрес Ирана влияют на переговоры по ядерной сделке Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс обвинил Тегеран в стремлении снять с себя ответственность за «тупик», в котором...

Аль-Ганнуши назвал действия президента государственным переворотом. Он призвал парламентариев продолжить работу, а армию и граждан выступить против Каиса Саида.

Между тем, по сообщению телеканала Al Arabiya, прокатившиеся по Тунису протесты были направлены против «Ан-Нахды». Митингующие напали на офисы партии в Таузаре, Кайруане и Суссе, вступив при этом в противостояние с правоохранителями. Они требовали проведения досрочных парламентских выборов, обвиняя в проблемах страны «Ан-Нахду».

Как напомнил в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ, востоковед Александр Вавилов, в Тунисе к настоящему моменту сложилась тяжелейшая ситуация в социально-экономической сфере и системе здравоохранения, наблюдается разгул коррупции. Всё это, по словам Вавилова, и побудило граждан выйти на улицы.

«Тунис — это страна, сильно зависящая от туристических доходов, которые на минимуме второй год подряд из-за пандемии. К тому же от коронавируса страдают и сами тунисцы. Система здравоохранения просто не выдерживает такой нагрузки», — сказал Вавилов.

Резкий подъём заболеваемости COVID-19 в Тунисе начался в прошлом месяце, когда в стране был обнаружен более агрессивный штамм «дельта». По данным ВОЗ, арабская республика вошла в первую тройку стран Северной Африки по числу инфицированных коронавирусом и заняла первое место по смертности. Среди недавно переболевших оказался и бывший глава правительства.

Незадолго до начала протестов Хишам Машиши уволил министра здравоохранения Фаузи Мехди, обязанности которого временно были возложены на министра по социальным делам Мухаммеда Трабелси.

Машиши не сообщил причину этой отставки, но, по данным радиостанции Mosaique FM, Мехди был снят с должности из-за провала кампании по массовой вакцинации граждан старше 18 лет. В частности, министр здравоохранения утвердил всего лишь два дня, когда можно сделать укол, что привело к образованию очередей у прививочных пунктов.

Палата с ковид-пациентами в Тунисе

AFP

© FETHI BELAID

Одной из причин острого социально-политического кризиса в Тунисе пандемию коронавируса называет и руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

«Неправильно давать какую-то одну интерпретацию происходящему в Тунисе. Но очевидно, что в первую очередь это пандемия и её тяжёлые социально-экономические последствия. Тунисское государство не справлялось с этими вызовами и допустило массу ошибок», — сказал Кузнецов в интервью RT.

Александр Вавилов, со своей стороны, отмечает, что протестующие тунисцы прежде всего требуют повышения уровня жизни и принятия более эффективных мер по борьбе с пандемией. Однако власти республики сейчас не располагают ресурсами для решения этих проблем, говорит эксперт.

Как отмечает агентство Reuters, в сложившихся обстоятельствах для властей Туниса критически важно получить ссуду Международного валютного фонда. Ещё в январе руководство арабской республики направило запрос в МВФ на финансирование кампании по вакцинации населения.

Также по теме Более 200 погибших и тысячи раненых: что известно об обострении палестино-израильского конфликта Жертвами ракетных обстрелов со стороны Израиля в секторе Газа стали более 200 человек, ещё более 6,5 тыс. получили ранения. Об этом...

Текущий политический кризис может привести к срыву переговоров с фондом, пишет Reuters. До вспышки протестов Тунис безрезультатно пытался получить финансовые транши от Катара и Ливии.

Однако Тунис стал получателем зарубежной гуманитарной помощи. Сейчас Тунису помогают Алжир, Египет, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия. Так, по информации агентства Algeria Press Service, в середине июля Алжир доставил в соседнюю республику 250 тыс. доз вакцин от COVID-19 и 20 т медикаментов.

В беседе с RT востоковед Саид Гафуров отметил огромную зависимость Туниса от внешней финансовой и гуманитарной помощи. По его мнению, пандемия обернулась настоящей экономической катастрофой для арабской страны и глубоким падением уровня жизни, что и спровоцировало народное недовольство.

«Никакого запаса прочности у тунисской экономики нет. Туризм обвалился, а руководство страны, включая президента, на мой взгляд, не предприняло достаточных мер по стабилизации ситуации. И главной причиной этого, видимо, стала коррупция: население не чувствовало, что до него доходят деньги, которые в пандемию занимали власти», — рассуждает Гафуров.

Опыт революций

Как полагают эксперты, ситуацию в Тунисе дополнительно осложняет отсутствие работающего Конституционного суда: из-за споров между политическими силами не был утверждён состав этого органа, хотя основной закон государства действует уже более семи лет.

В связи с этим невозможно дать правовую оценку происходящим событиям, констатирует Саид Гафуров. Президент Туниса обосновывает свои действия положениями статьи 80 конституции. Однако Рашид аль-Ганнуши уверен, что Каис Саид нарушает основной закон государства.

«Сложившуюся в Тунисе правовую ситуацию трудно охарактеризовать каким-либо образом. Звучат обвинения в госперевороте, но такие вопросы по-хорошему уполномочен решать только Конституционный суд», — пояснил Гафуров.

Президент Туниса Каис Саид

Reuters

© Zoubeir Souissi

При этом он не исключил, что протестная активность в Тунисе продолжит нарастать. По его словам, граждан североафриканской республики может вдохновить опыт революционных событий 2010—2011 годов, когда сначала был отправлен в отставку кабинет министров Мухаммеда Ганнуши, а позже покинул страну президент Зин аль-Абидин бен Али.

«Тогда люди почувствовали, что могут менять власть своими руками. Этот опыт играет против всей правящей верхушки Туниса. От нарастания протестов и эскалации насилия власти может спасти только масштабная внешняя помощь, в том числе продовольственная. Поступит ли она, пока не ясно», — говорит Гафуров.

По его прогнозу, текущая тяжёлая социально-экономическая обстановка вполне может спровоцировать в Тунисе гражданский конфликт и привести к вмешательству внешних сил, в том числе войск ливийского Правительства национального согласия (ПНС).

Также по теме «Правительство оправляется от шока первых поражений»: каковы перспективы мирного диалога по Афганистану Правительство Афганистана и представители «Талибана»* на переговорах в столице Катара договорились не допускать гибели мирного...

В свою очередь, Александр Вавилов считает, что заметно обострившаяся ситуация в Тунисе должна привлечь внимание ближневосточных государств и ЕС к проблемам страны в экономике и здравоохранении.

«Разгребать этот кризис, выходить из него будет сложно. Это понимают соседи Туниса и европейцы. Я думаю, что стране всё-таки в скором времени помогут преодолеть трудности, связанные с финансами и пандемией», — говорит Вавилов.

По словам Василия Кузнецова, фундаментальной причиной проблем, с которыми столкнулся Тунис, является экономический кризис, который длится со времён революции 2011 года.

«На самом деле в Тунисе не закончился структурный кризис, который вызван внутренней динамикой развития экономики. По оценкам тунисских экспертов, выхода из него можно ожидать только к середине 2020-х годов. Стране нужны глубокие непопулярные реформы, но категорически против них выступают профсоюзы, которые достаточно сильны в республике», — отметил Кузнецов.

Протестующие на улицах столицы Туниса

Reuters

© Zoubeir Souissi

Кроме того, обострение ситуации в Тунисе спровоцировано противостоянием между президентом и парламентом, полагает эксперт. По мнению Кузнецова, Каис Саид стремится расширить полномочия главы государства и потому может воспользоваться нынешним кризисом в своих целях.

«Сложно оценивать общественные настроения в Тунисе. Граждане, которые выходят на улицы, выступают за президента. Однако у аль-Ганнуши тоже внушительная поддержка, и он способен вывести на митинги сотни тысяч людей», — подытожил Кузнецов.