В ряде городов Туниса прошли акции протеста

В ряде городов Туниса прошли демонстрации с требованием суда над коррупционерами и роспуска парламента. Об этом сообщает радиостанция Mosaique FM.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на сообщения радиостанции, акции протеста сопровождались погромами.

Так, например, протестующие в городе Сус уничтожили вывеску на здании штаба одной из партий страны. Аналогичные действия предприняли протестующие в городе Кайруан на западе страны.

Вместе с этим в городе Таузар демонстранты ворвались в штаб партии и сожгли часть оборудования.

В столице страны Тунисе протестующие попытались пробраться к зданию парламента. В ходе демонстрации они бросали бутылки и камни в сотрудников сил правопорядка.

Ранее сообщалось, что более 160 тыс. человек вышли на акции протеста по всей Франции 24 июля против введения санитарных пропусков.