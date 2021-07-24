В заключение: как в конгрессе США призвали освободить содержащихся в тюрьмах России американцев

Посольство РФ раскритиковало новые антироссийские резолюции, принятые в конгрессе США. В документах американские парламентарии требуют от Москвы освободить из тюрьмы осуждённых американцев Пола Уилана и Тревора Рида. В дипмиссии рекомендовали политикам заняться решением проблем внутри собственной страны и напомнили о находящихся в тюрьмах США россиянах. Эксперты считают, что подобными резолюциями американские законодатели не только пытаются заработать себе политические очки, но и препятствуют нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном.

Американским политикам стоит обратить внимание на проблемы в собственной стране, а не выдвигать требования к России. С таким заявлением выступили в посольстве РФ в США, комментируя резолюцию комитета по иностранным делам сената конгресса с призывом освободить осуждённых американцев Пола Уилана и Тревора Рида.

«Местные законодатели в который раз озаботились якобы плохими условиями содержания нескольких американских заключённых в российских тюрьмах. Это происходит на фоне того, что десятки тысяч граждан США ежедневно сталкиваются здесь с негуманным обращением и лишены доступа к адекватной медпомощи. Именно в таком положении оказались и наши соотечественники. Может быть, парламентариям пора заняться решением проблем внутри своей собственной страны?» — говорится в сообщении дипмиссии, размещённом в Facebook.

Дипломаты также прикрепили к посту фотографии россиян Виктора Бута, Константина Ярошенко и Романа Селезнёва, задержанных на территории третьих стран, затем экстрадированных в США и содержащихся в американских тюрьмах.

В России неоднократно отмечали неправомерность применения Соединёнными Штатами своих внутренних законов на территории других государств, позволяющих задерживать и заключать под стражу российских граждан.

При этом, по словам президента РФ Владимира Путина, жалобы заключённых россиян представителями американских властей игнорируются.

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«Лётчик у нас там Ярошенко, которого из третьей страны вывезли в США, дали ему там довольно большой срок. У него большие проблемы со здоровьем, но как-то администрация мест лишения свободы не обращает на это внимания», — сказал российский лидер в интервью NBC.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что Москва «последовательно заявляет о своём несогласии распространить американское право экстерриториально».

«В этой связи мы считаем незаконным содержание Бута и Ярошенко, то есть российских граждан, в американских тюрьмах», — заявил Песков.

За шпиона и дебошира

Напомним, 22 июля комитет по международным отношениям сената США принял две резолюции, призывающие Россию освободить осуждённых американских граждан Тревора Рида и Пола Уилана.

В РФ они отбывают наказание по статьям 276 УК РФ «Шпионаж» (Пол Уилан) и 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» (Тревор Рид).

Пол Уилан, бывший американский пехотинец, был задержан в московском отеле «Метрополь» 28 декабря 2018 года. По версии следствия, он собирал в России секретные сведения и пытался вербовать сотрудников ФСБ и Минобороны. Однако защита утверждает, что к разведке Уилан якобы не имел никакого отношения, а в РФ приезжал по делам.

Тем не менее Мосгорсуд счёл американца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы. В настоящий момент адвокат Пола Уилана готовит заявление о его выдворении из России.

Тревор Рид, студент из Техаса, был задержан в ночь с 15 на 16 августа 2019 года. По данным обвинения, у него произошёл конфликт с двумя женщинами, в результате чего был вызван наряд патрульно-постовой службы. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не желал успокаиваться, поэтому сотрудники ППС доставили его в отдел полиции. По дороге Рид ударил одного из правоохранителей и напал на водителя служебной машины, что привело к аварийной ситуации. Головинский суд Москвы признал студента виновным в применении насилия в отношении представителя власти и приговорил его к девяти годам колонии общего режима.

Политические выпады

Эксперты отмечают, что причины и обстоятельства задержания Уилана и Рида принципиальным образом отличаются от задержания Бута и Ярошенко.

«Пол Уилан и Тревор Рид сидят в российской тюрьме за совершение серьёзных преступлений. В то же время Бут и Ярошенко преступлений как таковых не совершали», — пояснил RT директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

По его словам, россияне стали жертвами провокаций. В частности, в марте 2008 года агенты американской наркополиции (DEA) вышли на Виктора Бута через его давнего знакомого в Бангкоке, представились членами руководства леворадикальной антиправительственной группировки FARC и якобы уговорили россиянина поставлять им оружие. Позднее Бут был задержан таиландской полицией по обвинению в «помощи» колумбийским террористам, за которых выдавали себя американцы, а затем депортирован в США.

В случае с Константином Ярошенко сотрудники DEA действовали вместе с полицией Либерии. 28 мая он был арестован сотрудниками республиканского Агентства национальной безопасности, а через два дня передан американским агентам Управления по борьбе с распространением наркотиков. По версии американцев, Ярошенко якобы был замешан в организации международной схемы контрабанды кокаина с намерением доставить наркотики в США. Американские спецслужбы тайно вывезли российского гражданина на территорию США, фактически организовав его похищение: о намерениях в отношении Ярошенко дипломатическое представительство России никто не уведомлял.

По мнению Рогулёва, нынешние резолюции американского сената не случайно были приняты в тот момент, когда президент США Джо Байден отказался вводить санкции против «Северного потока — 2» и начал переговоры с Россией.

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«Американские политики намеренно мутят воду, чтобы помешать возникновению позитивных шагов, действий в американо-российских отношениях», — полагает эксперт.

В свою очередь, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин считает, что подоплёка этих документов более утилитарная. По его мнению, конгрессмены таким образом пытаются заработать себе политические очки, так как на деле принятые резолюции не имеют юридической силы, а носят лишь рекомендательный характер.

«У них просто есть некоторые обязательства перед избирателями, они хотят неплохую строчку в своём резюме. Для того, чтобы сказать: «Посмотрите, как мы упорно бились за граждан США, которые «гниют» в российских тюрьмах», — отметил Мухин в комментарии RT.

«Неправовая позиция»

Вместе с тем, как указывают аналитики, Соединённые Штаты считают себя вправе вмешиваться в дела других стран и применять свои законы по всему миру.

«По законам США американские спецслужбы имеют право где угодно охотиться, арестовывать и увозить тех, кто угрожает США или, по их мнению, намерен совершить преступление против них. В Вашингтоне особо опасными считаются преступления, которые связаны с наркотиками или оружием, поэтому, по мнению американских законодателей, это право может распространяться и применяться в любом месте», — пояснил Юрий Рогулёв.

На этих основаниях и были арестованы и осуждены Виктор Бут и Алексей Ярошенко. Россияне по решению американских судов получили 25 и 20 лет тюремного заключения соответственно.

Заключённые в американской тюрьме

Reuters

© Lucy Nicholson

И эти граждане РФ не единственные, кого США сочли нужным осудить по своим законам. Как напомнили в МИД России, в подобной ситуации уже находятся более 60 российских граждан.

«Если у вас, уважаемые друзья и коллеги, есть основания полагать, что американские правоохранители в силу тех или иных причин могут иметь к вам претензии, я бы вам настоятельно советовал воздерживаться от поездок за границу, потому что можете оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан России, попавшие в тяжелейший оборот, когда столкнулись с арестами по американским ордерам, а в ряде случаев — с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с их участием», — выступил с предупреждением в интервью журналу «Международная жизнь» замглавы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

При этом, как указал дипломат, существующий договор между Россией и США от 1999 года о правовой помощи по уголовным делам американские власти отвергают.

Подобные действия американских властей, подчёркивают эксперты, не укладываются ни в какие рамки международного права.

«Принцип экстерриториальности американского права, которое США пытаются распространить на разные страны, сам по себе очень сомнительный. Это всё равно что российские законы применялись бы на территории США. Но тем не менее Соединённые Штаты такие методы практикуют, руководствуясь правом сильного», — сказал Алексей Мухин.

По его мнению, Вашингтон настолько увлёкся идеей своего мирового доминирования, что международное право для него уже не в приоритете.

«США придумали себе, что они мировая доминанта и что международное право на них не распространяется. Поэтому уверены, что могут делать всё, что хотят и считают нужным. Но это крайне порочная практика», — подытожил Мухин.