Рябков заявил, что более 60 россиян столкнулись с арестами по американским ордерам

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Замглавы МИД России Сергей Рябков предупредил россиян, намеревающихся отправиться в США, о возможных арестах по американским ордерам.
Рябков заявил, что более 60 россиян столкнулись с арестами по американским ордерам
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом он заявил в интервью журналу «Международная жизнь».

«...Если у вас, уважаемые друзья и коллеги, есть основания полагать, что американские правоохранители в силу тех или иных причин могут иметь к вам претензии, я бы вам настоятельно советовал воздерживаться от поездок за границу, потому что можете оказаться в ситуации, в которой уже оказались более 60 граждан России, попавшие в тяжелейший оборот, когда столкнулись с арестами по американским ордерам, а в ряде случаев с прямым захватом по указанию американских спецслужб или с их участием», — сказал он.

Рябков отметил, что власти США отвергают договор между странами от 1999 года о правовой помощи по уголовным делам.

По словам замглавы российского внешнеполитического ведомства, в стране будут работать над тем, чтобы умножать возможности оказания правовой помощи тем, кто уже оказался в сложной ситуации, с точки зрения адвокатского содействия, гарантированного доступа к ним представителя российского посольства или консульства.

В июне в российском МИД заявили, что Россия и США не обменивались списками осуждённых россиян и американцев.

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