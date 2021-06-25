Рябков: Россия и США не обменивались списками заключённых

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Прогресса в вопросе возможного обмена заключёнными между Россией и США нет, стороны не обменивались списками осуждённых россиян и американцев.
Рябков: Россия и США не обменивались списками заключённых
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«В последнее время никакого обмена списками не осуществлялось. Никакого прогресса, который можно было бы в этой связи обозначить как начало или подступ к решению, — такого ничего нет», — заявил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отметил, что в рамках саммита Россия — США в Женеве государственные лидеры затронули тему обмена заключенными между странами.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на прошлой неделе проинформировала о намерении направить главе российского МИД Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян.

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