Москалькова планирует направить в МИД список осуждённых в США россиян

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует направить министру иностранных дел Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян.

«Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову со списком тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США», — сказала Москалькова.

По её словам, речь идёт в том числе о Константине Ярошенко и Викторе Буте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве.