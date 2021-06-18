Москалькова планирует направить в МИД список осуждённых в США россиян

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует направить министру иностранных дел Сергею Лаврову список осуждённых в США россиян.
Москалькова планирует направить в МИД список осуждённых в США россиян
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«Сегодня было заявлено о возможности обмена. Мы намерены написать письмо Сергею Викторовичу Лаврову со списком тех граждан, с которыми мы постоянно работаем последние годы по их положению в США», — сказала Москалькова.

По её словам, речь идёт в том числе о Константине Ярошенко и Викторе Буте.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом на саммите в Женеве.

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