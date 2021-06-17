Песков сообщил, что на саммите Россия — США затрагивалась тема обмена заключёнными

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы» сообщил, что тема обмена заключенными между Россией и США затрагивалась президентами.

«Естественно, сверкой списков никто не занимался», — заявил Песков.

Он пояснил, что «президенты ведут, как правило, рамочный разговор, концептуальный».

По его словам, «тема эта затрагивалась».

«Президент Путин это подтвердил на пресс-конференции, сказал, что можно поработать в этом направлении», — сообщил пресс-секретарь.

Он отметил, что «тема эта, безусловно, не любит публичности и должна дальше прорабатываться в полной тишине».

Как заявил Песков, есть «рамочные обсуждения этого вопроса на уровне государств, а дальше начнётся весьма и весьма непростая работа».

«Фамилии какие-то известны... Со списками как минимум надо разобраться. Нужно на рабочем уровне садиться и разговаривать. Собственно, как и по другим вопросам», — рассказал он.

Песков добавил, что «никаких дедлайнов здесь быть не может».

Ранее российский президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу NBC прокомментировал возможность обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.

В свою очередь, замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия готова передать в США отбывающих в стране срок американских граждан, однако осуждённый за шпионаж Пол Уилан не входит в их число.