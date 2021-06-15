В МИД России рассказали о передаче заключённых-американцев в США

Россия готова передать в США отбывающих в стране срок американских граждан, однако осуждённый за шпионаж Пол Уилан не входит в их число, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы можем решить буквально «на раз» ситуацию с нашими соотечественниками, которые отбывают умопомрачительные сроки в США. Если американцы согласятся задействовать механизм Конвенции Совета Европы о передаче осуждённых лиц, мы готовы встречно американцам передать их граждан», — заявил Рябков в интервью газете «Известия».

Он отметил, что Уилан в перечнях не упоминается и этот вопрос сейчас «неакутален».

Ранее российский президент Владимир Путин в эксклюзивном интервью телеканалу NBC прокомментировал возможность обмена заключёнными между Россией и Соединёнными Штатами.