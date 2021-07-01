«Комплекс политической неполноценности»: как страны ЕС оспаривают верховенство законодательства союза над национальными

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что будет бороться с вызовами со стороны стран — членов Евросоюза, которые оспаривают верховенство законодательства ЕС над национальными. Он сказал, что этот вопрос нужно решить, иначе он «разрушит сам союз». Ранее Рейндерс направил письмо властям Польши с призывом отозвать обращение в Конституционный суд страны о проверке законности положений некоторых соглашений ЕС. Также дисциплинарные меры могут быть приняты в отношении Германии и Венгрии. Эксперты отмечают, что внутри союза растёт недовольство авторитарными действиями Брюсселя, а единая система юстиции на пространстве ЕС невозможна без принятия общей конституции.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявил, что будет бороться с вызовами со стороны стран — членов Евросоюза, которые оспаривают верховенство законодательства ЕС над национальными. В интервью газете Financial Times он подчеркнул, что подобные действия могут поставить под угрозу существование союза.

«Чем мы рискуем, если не решим этот вопрос? Тем, что разрушим сам союз», — заявил Рейндерс.

Рейндерс отметил, что попытки некоторых стран оспорить принцип верховенства законодательства ЕС подают негативный пример остальным членам союза.

«Если в одной из стран-участниц возникает проблема, существует опасность «эффекта распространения» — что у всех или у некоторых государств — членов Евросоюза появится склонность оспаривать верховенство законодательства ЕС и исключительную компетенцию Европейского суда», — приводит издание слова еврокомиссара.

Конституционные споры

В последнее время несколько стран — членов ЕС вступили в конфликт с Брюсселем из-за правовых вопросов.

Так, в июне Еврокомиссия инициировала иск против Германии. В 2020 году Конституционный суд ФРГ постановил, что пакет стимулирующих мер Европейского центрального банка не отвечает федеральным законам Германии. Теперь же Брюссель заявил, что Берлин должен вернуть свою судебную систему в подчинение ЕС в течение двух месяцев.

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Другой конфликт по поводу принципа верховенства европейского права возник у Брюсселя с Польшей. В начале июня издание Politico сообщило, что Рейндерс направил польским властям письмо, в котором призывал отозвать ходатайство к Конституционному суду страны. В нём содержится просьба проверить на соответствие главному закону Польши ряд пунктов в соглашениях ЕС. Вердикт польского КС должен быть вынесен 13 июля.

Politico сообщает, что Рейндерс направил письмо в Варшаву всего через несколько часов после того, как Еврокомиссия начала разбирательство против Германии.

В письме Еврокомиссии к Польше говорится, что ходатайство властей страны в Конституционный суд «предположительно, оспаривает фундаментальные принципы европейского законодательства, в частности принцип приоритета законодательства ЕС над национальным законодательством», а также «полномочия Европейского суда в толковании договоров ЕС».

Там также сказано, что ходатайство «противоречит долгу преданного сотрудничества, поскольку Польша стремится добиться от Конституционного суда решения, которое позволит оспорить полномочия по интерпретации ключевых принципов европейского права».

В письме, направленном Рейндерсом польскому министру по делам ЕС Конраду Шиманьскому и главе Минюста Збигневу Зебро, также упоминаются сомнения в независимости и легитимности Конституционного суда Польши.

Отмечается, что на ответ польским властям дали месяц.

Здание правительства Польши

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Венгерский вопрос

Трения по поводу верховенства законодательства ЕС над национальными законами возникли у ЕС и с Венгрией. Euronews сообщает, что 3 июня Европейский суд разрешил Европарламенту возбудить «дисциплинарную процедуру» в отношении Венгрии за нарушение «принципов правового государства».

Евродепутаты ещё в 2018 году проголосовали за возможность применения против Венгрии статьи 7 Договора о Европейском союзе. Эта статья предусматривает применение мер против члена объединения, который нарушает основные принципы ЕС, вплоть до лишения голоса в Европейском совете. В список перечисленных Европарламентом 12 претензий к венгерским властям вошли коррупция, проблемы с независимостью судебной власти, свободой слова, вероисповедания и объединений, а также с правами меньшинств, мигрантов и беженцев.

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Euronews отмечает, что с начала 2021 года финансирование членов ЕС напрямую зависит от соблюдения ими ценностей и норм ЕС. Это может привести к тому, что Брюссель сократит выплаты из бюджета и фонда восстановления после пандемии для Будапешта.

Глава венгерского Минюста Юдит Варга заявила, что Будапешт готов к диалогу по вопросам верховенства права ЕС, однако будет расценивать давление на него как политически мотивированную охоту на ведьм.

Кроме того, Еврокомиссия начала дисциплинарное разбирательство против Венгрии в связи с делом оппозиционной радиостанции KlubRadio. Это СМИ часто выступало с критикой правительства премьера Виктора Орбана, а в феврале лишилось частоты вещания. В Еврокомиссии утверждают, что власти Венгрии нарушили правила Евросоюза в сфере телекоммуникаций.

Национальные интересы

Ведущий научный сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин в беседе с RT отметил, что на сегодня в юридических системах отдельных государств — членов ЕС и Евросоюза существует определённая несогласованность.

«Это вызвано разными национальными интересами стран — членов ЕС, разницей в их текущем развитии, разными скоростями экономического развития Восточной Европы и «коренных» стран ЕС и другими факторами, осложняющими европейскую интеграцию. В результате некоторые европейские страны, в частности Польша и Венгрия, открыто противопоставляют себя Брюсселю», — рассказал эксперт.

Это тормозит эволюцию ЕС из союза разных стран в единое супергосударство, пояснил Александр Камкин.

«Осложняет ситуацию то, что до сих пор ещё не сформированы такие институты единого союзного государства, как, например, единая система юстиции и европейская армия. Несмотря на наличие Европарламента и ЕЦБ, некоторые юридические аспекты национального законодательства стран — членов ЕС порой несогласованны. В связи с этим возникают определённые противоречия, когда де-юре законы Евросоюза имеют верховенство, но де-факто отдельные государства ЕС стараются проводить свою внутреннюю политику в соответствии со своим законодательством», — рассказал эксперт.

Данные тенденции вряд ли смогут подорвать единство ЕС, но они осложнят диалог между членами, а также между Брюсселем и европейскими столицами, считает Александр Камкин.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в беседе с RT отметил, что чиновники в Брюсселе являются неизбранными бюрократами, из-за чего они испытывают «острый комплекс политической неполноценности».

Здание Еврокомиссии в Брюсселе

globallookpress.com

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«Это приводит к тому, что любые попытки так называемого сепаратизма, в том числе в вопросах юстиции, рассматриваются ими как покушение на собственную компетенцию и власть Брюсселя», — рассказал собеседник RT.

В то же время в ряде стран растёт недовольство политикой Брюсселя, которая на самом деле достаточно авторитарна, пояснил Алексей Мухин.

«Пока не будет принята единая конституция ЕС, ситуация будет оставаться такой странной. Они будут перебрасываться обвинениями, но ни к чему не приходить. Да, Брюссель будет пытаться наказать страны, которые будут пытаться застолбить себе больший участок в нормативном поле в сравнении с тем, что они имеют сейчас в отношении Брюсселя. Но думаю, что эти попытки будут, конечно, пресекаться», — заключил эксперт.