«Ситуация беспрецедентная»: к чему может привести конфликт между Еврокомиссией и Германией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не исключила, что ЕС начнёт судебное разбирательство в отношении Германии. Ранее Конституционный суд ФРГ признал скупку гособлигаций стран объединения со стороны Европейского центрального банка противоречащей основному немецкому закону. Таким образом суд Германии проигнорировал решение Европейского суда, т. е. вышестоящей инстанции. Теперь Берлину могут грозить санкции вплоть до штрафа.

Еврокомиссия пригрозила Германии судебным разбирательством из-за того, что немецкий конституционный суд оспорил законность программы Европейского центрального банка по выкупу гособлигаций. В ЕК напомнили Берлину, что законы Европейского союза имеют приоритет над национальными.

«Недавнее постановление Федерального конституционного суда Германии поставило под вопрос два принципа Европейского союза: систему валюты евро и европейскую правовую систему... Европейская комиссия придерживается трёх базовых принципов: монетарная политика союза относится к сфере исключительных полномочий, законодательство ЕС имеет преимущественную силу над национальным законодательством, постановления Европейского суда имеют обязательную силу для всех национальных судов», — заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что определяющими для всех стран объединения являются решения Европейского суда, высшей инстанции суда Европейского союза, расположенного в Люксембурге.

«Последнее слово по вопросу законодательства ЕС всегда остаётся за Люксембургом. И только за ним», — отметила глава ЕК.

В своём заявлении Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Еврокомиссия может инициировать так называемую процедуру нарушения соглашений ЕС. Она предполагает отправку властям ФРГ ноты о несоблюдении европейского законодательства, на которую Берлин должен ответить и в положенный срок устранить нарушения. Если этого не произойдёт, будет инициирован судебный процесс, в результате которого страну-нарушителя могут обязать выплатить штраф.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Reuters

© Vincent Kessler

Руководитель Центра германских исследований Института Европы Владислав Белов полагает, что подобная ситуация является уникальным прецедентом для Евросоюза.

«Федеральный конституционный суд Германии считает это нарушением национального законодательства. Урсула фон дер Ляйен придерживается другого мнения, заявляя, что КС Германии не прав. Теперь они перешли к действиям, будут разбираться в соотношении национального и наднационального права. Данное противоречие является прецедентом, посмотрим, какое решение будет принято. До сих пор за всё время существования ЕС такого не было», — отметил политолог в беседе с RT.

Денежный спор

Еврокомиссия ранее уже предостерегала Берлин от несоблюдения принципа верховенства европейских законов над национальными.

«Несмотря на то, что проводится детальный анализ решения Федерального конституционного суда Германии, сегодня мы вновь подтверждаем примат законодательства ЕС и тот факт, что постановления Европейского суда имеют обязательную силу для всех национальных судов», — заявили в ЕК 5 мая.

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Причиной разлада между Берлином и Еврокомиссией стало решение Конституционного суда ФРГ о том, что скупка Европейским центробанком государственных облигаций стран ЕС противоречит главному закону Германии и подрывает её экономический суверенитет.

Таким образом КС Германии оспорил решение Европейского суда, признавшего в 2018 году практику ЕЦБ по скупке облигаций законной. Немецкий Конституционный суд счёл, что Европейский суд не применил должным образом так называемый принцип пропорциональности при оценке необходимости такой монетарной политики.

В связи с этим Федеральному банку Германии было запрещено по истечении трёхмесячного переходного периода участвовать в программе ЕЦБ по скупке гособлигаций до тех пор, пока в Европейском центробанке не представят доказательств того, что подобная практика находится в его компетенции.

Впрочем, канцлер Германии Ангела Меркель уже заявила, что конфликта можно избежать. Впрочем, в то же время она, по сути, поддержала решение КС ФРГ, отметив, что для выхода из сложившейся ситуации ЕЦБ достаточно предоставить обоснования необходимости покупки облигаций.

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, Конституционный суд ФРГ посчитал, что подобная политика может привести к тому, что у Брюсселя появится «мощный рычаг давления» на Берлин, потому и принял такое решение.

Здание Европейского суда в Люксембурге

AFP

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Единство под вопросом

Эксперты напоминают, что Германия является ведущей экономикой ЕС и подобный раскол между Берлином и Брюсселем может подорвать единство Евросоюза. Между странами ЕС уже нет консенсуса в вопросе о методах восстановления общеевропейской экономики, подорванной пандемией коронавируса. Так, страны Северной и Западной Европы не готовы выделять средства из своего бюджета на восстановление экономик своих южных и восточных соседей.

К примеру, Германия, Австрия и Нидерланды отвергли идею создания так называемых коронабондов — совместных государственных облигаций стран еврозоны, — которая была предложена Италией и Испанией, сильнее всего пострадавших от пандемии.

По мнению директора Института новейших государств Алексея Мартынова, ФРГ выступила против указанной схемы покупки облигаций Европейским центробанком, чтобы убрать непропорциональную нагрузку на свой бюджет.

«Как известно, Германия является крупнейшим донором бюджета ЕС, и в данной ситуации получатся, что за их деньги скупают их же суверенные бумаги, чем ограничивают экономический суверенитет ФРГ. Особенно это противоречие обострилось в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Чтобы преодолеть его последствия, могут понадобиться триллионы евро», — напомнил эксперт.

Алексей Мартынов отметил, что некоторые экономики европейских стран-доноров, которые питают европейский бюджет, могут не выдержать такой нагрузки.

«Сегодня они явно не готовы спасать евробюрократию ценой жизни собственных граждан, поскольку это может привести к серьёзному социальному взрыву. Эта ситуация мне представляется беспрецедентной, поскольку ответной реакцией Европейской комиссии будут санкции в отношении ФРГ, которая является главным донором европейского бюджета», — отметил он.

Как полагает Мартынов, этот конфликт свидетельствует о том, что во внутренней политике ЕС назрели серьёзные перемены.