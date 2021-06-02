«Это не слабость»: как шеф Пентагона связал Россию и Китай со спорами об инклюзивной кадровой политике армии США

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай могли бы извлечь выгоду из критического отношения ряда американских политиков к новому кадровому подходу в Вооружённых силах США, который предполагает «внимание к разнообразию» и инклюзивность в войсках. Ранее ряд конгрессменов осудили некоторые «либеральные» решения военного руководства страны. Поводом стала, в частности, отмена Джо Байденом запрета на службу трансгендеров в армии, а также серия мультипликационных агитационных видеороликов, призывающих ко вступлению в ряды Вооружённых сил, в которых затрагиваются вопросы ЛГБТ. По мнению экспертов, попытки Остина «прикрываться» Россией и Китаем в этой внутриполитической ситуации говорят о слабости позиции министра, который пытается навязать армии идеологию, активно продвигаемую Демпартией.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Россия и Китай могли бы извлечь выгоду из критики, звучащей со стороны политических противников демократов в сторону нового подхода Пентагона к набору в Вооружённые силы, важным элементом которого заявлено внимание к разнообразию и инклюзивности в войсках. В разговоре с CNN Остин отметил, что методы ведомства — не демонстрация слабости американской армии, как это пытаются представить некоторые оппоненты президента Джо Байдена.

«Это не слабость, и никогда таковой не будет. Думаю, наши противники — китайцы или русские — хотели бы извлечь из подобных разговоров выгоду. Я ничего не имею против, ведь фокус внимания нашего министерства, фокус внимания Ллойда Остина — это защита нашей нации, — заявил глава Пентагона. — Мы представляем США. Мы должны соответствовать образу Америки, и это касается не только наших бойцов. Соответствовать её образу должно и наше руководство».

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Ранее ряд американских политиков раскритиковал действия военных чиновников администрации Байдена. Практически в начале своего правления 46-й президент США отменил введённый Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в Вооружённых силах, заявив, что «сила Америки заключается в её многообразии».

Ещё одним из поводов для критики стала серия роликов с призывом вступать в ряды американских ВС, опубликованная в начале мая пресс-службой Пентагона. В них, в частности, затрагиваются вопросы, касающиеся ЛГБТ-сообщества. Так, в одном из видео капрал Эмма Малоунлорд рассказывает, что её воспитали две мамы и что она с детства участвовала в шествии за равенство, таким образом «защищая свободу с ранних лет».

В пресс-релизе отмечалось, что в роликах прослеживается «явный отход» от предыдущих агитационных кампаний, поскольку в них используется анимация и рассказываются личные истории, что делает «когда-то однобокий взгляд на службу чем-то более близким и понятным». Также приводится тезис, что эта кампания рассчитана на «поколение Z».

Эту серию роликов среди прочих раскритиковал сенатор-республиканец Тед Круз: «Что за чёрт! По-моему, пробуждённая и лишённая мужественности армия — далеко не то, что нужно».

Holy crap.



Perhaps a woke, emasculated military is not the best idea.... https://t.co/8aVFMW98NM — Ted Cruz (@tedcruz) May 20, 2021

Конгрессмен назвал эти видео «ужасными», подчеркнув, что политики-демократы и «пробуждённые» СМИ пытаются выставить бойцов американской «хлюпиками».

Повод для критики

Стоит отметить, что беспокойство у американских политиков вызывала не только новая агитационная кампания армии США. Так, 30 конгрессменов-республиканцев подготовили открытое письмо Ллойду Остину, в котором главу Пентагона призвали незамедлительно принять меры против распространения леворадикальных идей в Вооружённых силах. По мнению политиков, это угрожает национальной безопасности страны.

В сообщении, направленном Остину 25 мая, отмечается, что «под предлогом проверки на «экстремизм» в рядах Министерства обороны некоторым политическим деятелям была «предоставлена полная свобода для проведения допросов и искоренения военнослужащих, отказывающихся признавать ультралевые доктрины».

В частности, к этим деятелям причисляется Бишоп Гаррисон — советник главы Пентагона по «разнообразию и инклюзивности». Он также возглавляет рабочую группу, которая занимается выявлением экстремистских взглядов среди военнослужащих.

«Мы призываем вас воспользоваться своими полномочиями, чтобы принять меры по борьбе с разрастающимся в ВС США левым экстремизмом», — говорится в обращении конгрессменов.

Здание Пентагона

Reuters

© Carlos Barria/File

Вызвала недовольство в Республиканской партии и корпоративная политика крупнейшего подрядчика оборонно-промышленного комплекса США Lockheed Martin. Высокопоставленных функционеров корпорации направили на трёхдневный тренинг, где им предлагалось пересмотреть позицию относительно «культуры белых мужчин» и отказаться от своей «белой мужской привилегии». Об этом сообщил журналист издания City Journal Кристофер Руфо, опубликовав внутренние документы компании.

Как пояснили в консалтинговой фирме, организовавшей тренинг, «корни культуры, в которой доминируют белые мужчины», включают в себя такие аспекты, как «выраженный индивидуализм», «позитивный настрой», «тяжёлый труд», «следование принципам» и «стремление к успеху», что, по мнению представителей компании, имеет «губительные последствия» для женщин и меньшинств.

Конгрессмен-республиканец Дэн Бишоп осудил такую политику Lockheed Martin, заявив, что «подобному не место в Америке». Он также отметил, что корпорации, разделяющие своих сотрудников по расовому принципу, «не должны получать ни цента из денег налогоплательщиков».

Опубликовавший документы Кристофер Руфо назвал тренинг «неорасистским» и призвал сенат начать проверку Lockheed Martin, пока подобные практики не подорвали нацбезопасность Соединённых Штатов.

«Навязать армии идеологию»

Комментируя слова главы Пентагона о том, что Москва и Пекин могут воспользоваться критикой со стороны определённых политических элит США в адрес «либеральной» кадровой политики, военный эксперт Алексей Леонков отметил, что практика «прикрываться» Россией и Китаем при любых ситуациях стала уже традицией для Вашингтона.

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«В данном случае Остин также следует этому принципу, а ведь речь идёт не о внешней, а о внутренней политике. Это заявление говорит о слабости позиции нынешнего министра обороны США, который пока ничем особенно не отличился, кроме как попытками навязать армии идеологию, которую активно продвигает Демпартия», — отметил он в разговоре с RT.

По мнению руководителя Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимира Батюка, заявление Остина демонстрирует, что Вашингтон продолжает пугать общественность мнимыми российской и китайской «угрозами».

«Остин в очередной раз назвал Россию и Китай противниками США. Но теперь уже в контексте не внешней политики, а внутренней. Винить Российскую Федерацию и КНР в своих неурядицах в Соединённых Штатах начали достаточно давно, сейчас процесс набирает обороты и это не способствует улучшению отношений Вашингтона с Москвой и Пекином», — заявил собеседник RT.

Батюк также считает, что слова главы Пентагона — это попытка отвлечь американскую общественность от острого вопроса, который, как отметил эксперт, имеет объективные основания. По словам Батюка, решение руководства США по привлечению к службе представителей ЛГБТ-сообществ и трансгендеров раскалывают американское общество.

«Соединённые Штаты расколоты примерно надвое между сторонниками новых идей и приверженцами традиционных семейных ценностей, которые не воспринимают новую этику», — сказал эксперт.

«Есть «прогрессивно» настроенное побережье и есть глубинка, которая по-прежнему живёт в соответствии с принципами и моральными нормами, которых придерживались их прадеды. Для них мужчина — это мужчина, женщина — это женщина, а замена пола — редкостная ересь. И таких людей десятки миллионов», — добавил он.

Военнослужащие армии США

Reuters

© Mike Segar

По словам Алексея Леонкова, критика по отношению к идее привлечения в ряды Вооружённых сил США трансгендеров и представителей ЛГБТ звучит и со стороны военного сообщества Соединённых Штатов, поскольку появление в армии такого контингента вызывает ряд сложностей.

«Во-первых, этим людям нужно создавать особые условия для службы и обращаться к ним так, чтобы даже случайно «не ущемить их права». Кроме того, наличие в войсках данных лиц нередко создаёт конфликтную среду», — считает аналитик.

Леонков также полагает, что попытки Пентагона привлечь к службе представителей нетрадиционной ориентации обусловлены не только толерантностью, но и тем, что желающих служить в США становится всё меньше.