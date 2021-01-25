Байден разрешил трансгендерам снова служить в армии США

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Президент США Джо Байден отменил введённый экс-главой Соединённых Штатов Дональдом Трампом запрет на службу трансгендеров в Вооружённых силах США.
Байден разрешил трансгендерам снова служить в армии США
  • Reuters

«Президент Байден подписал сегодня исполнительный указ, определяющий политику, в соответствии с которой любой американец, который годен к службе в ВС США, может иметь возможность для этого», — приводит РИА Новости сообщение Белого дома.

Отмечается, что Байден «считает, что половая принадлежность не должна являться препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в её многообразии».

В 2017 году Трамп заявил, что запретит трансгендерам служить в армии. В 2019-м Министерство обороны США подписало директиву, запрещающую большей части трансгендеров служить в американских вооружённых силах.

Ранее сообщалось, что в США впервые место в сенате займёт трансгендер.

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