В США впервые место в сенате займёт трансгендер
- Reuters
Макбрайд будет представлять штат Делавэр.
Как сообщает издание, Макбрайд ранее проходила стажировку в Белом доме при администрации Барака Обамы, а затем лоббировала в Генеральной ассамблее Делавэра законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.
В 2016 году Макбрайд стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.
В августе 2018 года первый в истории судья-трансгендер Люси Кларк судила футбольный матч женских команд в Англии.