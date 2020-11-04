В США впервые место в сенате займёт трансгендер

Короткая ссылка
Представитель Демократической партии активист Сара Макбрайд стала первым в истории США трансгендером, который займёт место в сенате Соединённых Штатов. Об этом пишет The New York Times.
В США впервые место в сенате займёт трансгендер
  • Reuters

Макбрайд будет представлять штат Делавэр.

Как сообщает издание, Макбрайд ранее проходила стажировку в Белом доме при администрации Барака Обамы, а затем лоббировала в Генеральной ассамблее Делавэра законопроект о правах трансгендеров, который был подписан в 2013 году.

В 2016 году Макбрайд стала первым трансгендером, выступившим на национальном съезде Демократической партии.

В августе 2018 года первый в истории судья-трансгендер Люси Кларк судила футбольный матч женских команд в Англии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить