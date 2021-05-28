«Новые псевдоценности»: как в оборонном комплексе США распространяются идеи расовой толерантности

Руководство крупнейшего американского оборонного подрядчика — корпорации Lockheed Martin — прошло тренинг по идеологической переподготовке, который предусматривал развенчивание «культуры белых мужчин» и отказ от соответствующих привилегий. Об этом стало известно из опубликованных в СМИ внутренних документов компании. С точки зрения организаторов тренинга, присущие белым мужчинам индивидуализм и принципиальность негативно влияют на представителей этнических меньшинств и женщин. Аналитики считают, что насаждение искусственных ценностей в ОПК и обществе США в целом — это политический запрос, которому следует часть бизнеса страны. По мнению экспертов, такая повестка, которую лоббирует демократический истеблишмент, может привести к дальнейшему углублению социального раскола.

Высокопоставленных функционеров корпорации Lockheed Martin — крупнейшего подрядчика оборонно-промышленного комплекса США — направили на трёхдневный тренинг, в ходе которого они должны были пересмотреть свои взгляды на «культуру белых мужчин» и отказаться от своей «белой мужской привилегии». Об этом стало известно из внутренних документов компании, опубликованных журналистом издания City Journal Кристофером Руфо.

В числе участвовавших в тренинге высокопоставленных руководителей Lockheed Martin были её вице-президент генерал-лейтенант ВВС США в отставке Брюс Литчфилд, подполковник ВВС США в отставке Дэвид Старр — руководитель программы военно-транспортного самолёта Hercules C-130, и вице-президент по вопросам производства Гленн Вудс — руководитель программы истребителя пятого поколения F-35.

Тренинг начался с упражнения на свободные ассоциации, выполняя которое руководители корпорации Lockheed Martin должны были перечислить слова, ассоциирующиеся с выражением «белые мужчины». Инструкторы назвали такие определения, как «старый, расистский, привилегированный, антифеминист, озлобленный, арийская раса, ку-клукс-клан, оружие, виновный».

По словам представителей консалтинговой фирмы, организовавшей тренинг, «корни культуры, в которой доминируют белые мужчины», включают в себя такие аспекты, как «выраженный индивидуализм», «позитивный настрой», «тяжёлый труд», «следование принципам» и «стремление к успеху» — и всё это имеет «губительные последствия» для женщин и меньшинств.

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В качестве упражнений для закрепления пройденного материала участникам предлагалось обдумать 156 тезисов о «белой привилегии», «мужской привилегии» и «гетеросексуальной привилегии».

В их числе содержались такие утверждения, как «моя культура учит меня принижать точки зрения и возможности других рас» и «мои репродуктивные органы не считаются собственностью других мужчин, властей и/или даже посторонних мне людей из-за моего пола».

Опубликовавший документы Кристофер Руфо охарактеризовал тренинг как «неорасистский» и призвал сенат США немедленно начать проверку Lockheed Martin, прежде чем подобные практики подорвут национальную безопасность Америки.

Инцидент раскритиковали и в Республиканской партии.

Так, конгрессмен Дэн Бишоп от штата Северная Каролина заявил, что подобным идеям нет места в США.

This has no place in America. And corporations that divide their employees by race shouldn’t receive a dime of taxpayer dollars. #StopCRThttps://t.co/PpdOP5wAOc — Rep. Dan Bishop (@RepDanBishop) May 26, 2021

«Подобному не место в Америке. И корпорации, которые разделяют своих сотрудников по расовому принципу, не должны получать ни цента из денег налогоплательщиков», — написал Бишоп в своём Twitter.

Небоевая подготовка

Кроме оборонно-промышленного комплекса США, подобная повестка распространяется и в американских вооружённых силах, утверждают в Республиканской партии.

Так, 30 конгрессменов-республиканцев направили открытое письмо главе Пентагона Ллойду Остину, в котором призвали немедленно принять меры против распространения в ВС США леворадикальных идей, угрожающих национальной безопасности.

Здание Капитолия

© REUTERS/Erin Scott

Это обращение появилось после публикации в консервативном издании Revolver News материала о Бишопе Гаррисоне, недавно назначенном на пост советника главы Пентагона по «разнообразию и инклюзивности».

Республиканцы призывают расследовать его деятельность в оборонном ведомстве.

«Под предлогом проверки на «экстремизм» в рядах Министерства обороны таким политическим деятелям, как Бишоп Гаррисон (глава рабочей группы, которой поручено выявление экстремистских взглядов для Министерства обороны. — RT), по всей видимости, была предоставлена полная свобода для проведения допросов и искоренения военнослужащих, отказывающихся признавать ультралевые доктрины. Похоже, что ваш приказ о временной приостановке деятельности для идеологической оценки военнослужащих был связан с данными усилиями», — говорится в письме.

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Парламентарии также приводят в пример инцидент с подполковником Мэтью Ломейером из Космических сил США (в них он отвечал за обнаружение пуска баллистических ракет. — RT), который был отстранён от должности после того, как опубликовал книгу о влиянии проникающей идеологии «неомарксизма» на состояние Вооружённых сил Америки.

Учитывая подобные тенденции, республиканцы считают нужным прояснить ситуацию с политической подготовкой в рядах американской армии.

«Единственная задача Вооружённых сил Соединённых Штатов — защищать американских граждан и интересы США в сфере национальной безопасности, а также вести и выигрывать войны, когда это необходимо. Мы призываем вас воспользоваться своими полномочиями, чтобы принять меры по борьбе с разрастающимся в ВС США левым экстремизмом», — говорится в обращении к министру обороны.

Армия будущего

Стоит отметить, что неделей ранее вопрос о радикальной смене идеологии армии США оказался в центре внимания СМИ после публикации в Twitter вирусного ролика, в котором сравнивались рекламные видео российских и американских вооружённых сил.

В рекламной кампании ВС РФ десантники активно повышают уровень своей боевой подготовки в экстремальных условиях. Американское же видео под названием «Призвание» повествует о девушке — военнослужащей Сухопутных войск США, которую воспитала лесбийская пара из Сан-Франциско. В одной из сцен она присутствует на свадьбе своих матерей, а в другой — посещает гей-парад.

Сенатор-республиканец Тед Круз, комментируя эти видео, счёл, что американская армия стала слишком «политически сознательной». «Возможно, политически сознательная и свободная от маскулинности армия — не самая лучшая идея…» — написал политик в своём Twitter.

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В свою очередь, телеведущий Дэйв Рубин заявил, что, распространяя подобную агитацию, Америка показывает, что перестала быть «серьёзной страной».

«Получилось просто невероятное сопоставление: одна страна ведёт себя серьёзно, а другая — и это, к сожалению, США — совершенно несерьёзно... Не в обиду этой девушке, не в обиду её мамам-лесбиянкам, не в обиду активистам, не в обиду равенству, не в обиду никому и ничему — но если в одном углу ринга будет лесбиянка из Ист-Виллидж, а в другом — Владимир Путин, кто победит?» — говорит Рубин.

Со своей стороны аналитики отмечают, что такие тенденции в оборонно-промышленном секторе и Вооружённых силах США стали отражением политики американского либерального капитализма, который стремится переустроить общество с тем, чтобы им было проще управлять.

«Сейчас намеренно внедряются новые псевдоценности в рамках борьбы за права меньшинств и против привилегии большинства, которые все должны усвоить под страхом репрессий, для разрушения существующего семейного, религиозного, культурного уклада. Архитекторы этой идеологии стремятся к тому, чтобы люди, утратив большую часть своей идентичности, стали более управляемыми», — пояснил в беседе с RT политолог Александр Асафов.

С его точки зрения, подобная идеологическая переподготовка «безусловно, приведёт к деградации профессиональных военных» в США. При этом, по мере снижения их компетенций, всё больший функционал будут брать на себя автоматические системы ведения боя, прогнозирует Асафов.

© www.defense.gov/ Navy Petty Officer 1st Class Dominique A. Pineiro

В последние годы в США проблема ущемления прав различных меньшинств превращается в фарс, что оказывает определённое давление на компетентных людей, которые работают в американском ОПК, считает заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров.

«Это определённый политический запрос, которому следует часть американского бизнеса. Безусловно, это разрушает и подрывает оборонную промышленность США. В целом данный политический заказ и создание определённой атмосферы, которая сейчас направлена в какой-то мере против белого населения, не способствует умиротворению общества, созданию общих основ для эффективного функционирования социальной системы и может привести к самым неопределённым последствиям», — прогнозирует политолог.

По его мнению, основным проводником подобной повестки в американском обществе выступают демократы, которые используют вопрос притеснений меньшинств на расовой и иной почве для зарабатывания политических очков.