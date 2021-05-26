Денонсация договора: Путин отменил налоговое соглашение России с Нидерландами

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации налогового соглашения с Нидерландами. Ранее Минфин России предлагал Нидерландам условия пересмотра налоговых соглашений, аналогичные тем, которые были успешно согласованы с Кипром, Люксембургом, Мальтой, однако стороны не смогли договориться. Речь идёт о повышении до 15% налога в отношении дивидендов и процентов, выводимых за рубеж.

Президент Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения между российским правительством и правительством Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, которое было подписано в Москве 16 декабря 1996 года.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законопроект был одобрен кабмином РФ 12 апреля, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. После этого документ был внесён в Госдуму, 11 мая нижняя палата приняла закон о денонсации. 19 мая законопроект также был одобрен Совфедом.

При этом пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус в апреле заявлял, что страна негативно оценивает шаги России по расторжению соглашения.

«Нидерланды рассматривают как нежелательные последние шаги России в процессе расторжения соглашения. Вместе с тем мы попытаемся продолжить диалог с Россией для поиска решения, устраивающего обе стороны», — сказал Раус.

Минфин Нидерландов

globallookpress.com

© Yuriko Nakao/AFLO

Решение об отмене соглашения было принято после того, как Минфин России не смог договорится с властями Нидерландов о его пересмотре. В ведомстве сообщали, что провёли несколько раундов переговоров с голландской стороной по вопросу увеличения налога до 15% в отношении дивидендов и процентов.

В частности, Минфин предложил королевству условия, аналогичные тем, которые были уже согласованы с Кипром, Люксембургом и Мальтой, но договорённости достигнуты не были.

«Подход к изменению соглашения, предложенный Нидерландами, не был поддержан российской стороной, так как предусматривал сохранение отдельных каналов для вывода средств из страны», — пояснили в Минфине.

В ведомстве отметили, что за время действия соглашения в Нидерланды были выведены значительные ресурсы в виде выплат процентов и дивидендов. В частности, в 2017 году объём таких выплат составил более 457 млрд рублей, в 2018 — более 412 млрд рублей, а в 2019 — более 339 млрд рублей. Существующее соглашение, подчёркивал Минфин, предусматривает привлекательные налоговые условия и позволяет выводить прибыль из России, уплачивая налог по эффективной ставке в 2-3%, тогда как соответствующая ставка в России в разы выше.

«Для выполнения поручения президента о налогообложении доходов в виде дивидендов и процентов, выплачиваемых с территории РФ в Нидерланды по ставке 15%, Минфин России начал процедуру по подготовке для внесения в Госдуму федерального закона о денонсации соглашения», — заявили в ведомстве в декабре.

Напомним, в марте 2020 года Владимир Путин в ходе обращения к гражданам заявил, что все выплаты доходов (в виде процентов и дивидендов), уходящие из России за рубеж, в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Он подчеркнул, что 2/3 таких денег «в рамках разного рода схем так называемой оптимизации» облагаются налогом по ставке 2%. При этом российские граждане даже с небольших зарплат платят подоходный налог в размере 13%.

«Это, мягко говоря, несправедливо. Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%. Естественно это потребует корректировки наших соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами», — заявил Путин.

Он уточнил, что если иностранные партнёры не примут такое предложение, то Россия выйдет из этих соглашений в одностороннем порядке.

22 декабря Госдума на пленарном заседании ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам.

Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что после того, как закон о расторжении соглашения будет подписан, Нидерландам через МИД будет направлено уведомление. Он отметил, что Россия предлагает всем странам одинаковые условия.

«Мы сказали, что наша позиция — равные условия что для Кипра, что для Нидерландов», — заявил он.

По его словам, «коллеги не согласны на эти условия».

Позже Сазанов заявил, что ведомство далее предложит изменения в налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией.

«В части продолжения работы по изменению соглашений, как я неоднократно отмечал, у нас осталось три ключевые юрисдикции — это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения», — приводит ТАСС его слова.