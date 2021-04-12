Кабмин России одобрил проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами

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Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
Кабмин России одобрил проект о денонсации налогового соглашения с Нидерландами
  • РИА Новости

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством России и правительством Королевства Нидерландов об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество, подписанного в городе Москве 16 декабря 1996 года», — говорится в документе.

22 декабря Госдума на пленарном заседании ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам.

Экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что новые соглашения России с Кипром и Люксембургом уберут законные способы ухода от налогов.

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