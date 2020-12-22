Володин призвал быстрее денонсировать налоговое соглашение с Нидерландами

Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал как можно быстрее денонсировать соглашение с Нидерландами, чтобы прекратить вывод капиталов за границу.

Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

22 декабря Госдума на пленарном заседании ратифицировала налоговые соглашения с Кипром и Люксембургом, увеличивающие до 15% налог по дивидендам и процентам.

«Остаётся ещё одна страна — Нидерланды… Поэтому как можно быстрее надо вносить соответствующую денонсацию соглашения между нашей страной и Нидерландами. Мы не можем мириться, когда у нас до сегодняшнего дня существует возможность выводить денежные средства, и компании этим зачастую пользуются: огромные деньги уходят от налогообложения. Давайте мы здесь вместе как можно быстрее точку в этом вопросе поставим», — сказал Володин.

Ранее экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявил, что новые соглашения России с Кипром и Люксембургом уберут законные способы ухода от налогов.