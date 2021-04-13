В Минфине России прокомментировали ситуацию с налоговым соглашением с Нидерландами

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Замминистра финансов России Алексей Сазанов прокомментировал ситуацию с налоговом соглашением с Нидерландами.

«Если коллеги из Нидерландов не принимают наши условия, то мы будем денонсировать. Денонсировать нам нужно до 30 июня, чтобы успеть уведомить коллег», — цитирует РИА Новости Сазанова.

Он сообщил, что «после того, как закон будет подписан, через МИД будет направлено уведомление».

Замминистра отметил, что Россия предлагает всем странам одинаковые условия.

«Переписка есть, но сближения позиций нет. Мы сказали, что наша позиция — равные условия что для Кипра, что для Нидерландов», — заявил он.

По его словам, «коллеги не согласны на эти условия».

«Конечно, они делают встречные предложения, но мы не можем на них пойти, потому что канал для вывода средств из России с пониженной налоговой ставкой сохраняется при этом... Как сейчас развиваются события, денонсация весьма вероятна», — добавил Сазанов.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об одобрении предложения о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

Пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировала решение российского правительства.

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