В Нидерландах оценили решение России о денонсации налогового соглашения

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Пресс-секретарь Министерства финансов Нидерландов Ремко Раус прокомментировал решение российского правительства, одобрившего предложение о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.
В Нидерландах оценили решение России о денонсации налогового соглашения
  • Reuters

Об этом информирует ТАСС.

«Нидерланды рассматривают как нежелательные последние шаги России в процессе расторжения соглашения. Вместе с тем мы попытаемся продолжить диалог с Россией для поиска решения, устраивающего обе стороны», — сказал Раус.

По его словам, для прекращения действия соглашения Россия должна направить Нидерландам официальное уведомление. 

«Пока мы такого уведомления не получали», — сказал Раус.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об одобрении предложения о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.

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