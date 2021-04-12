В Нидерландах оценили решение России о денонсации налогового соглашения
- Reuters
Об этом информирует ТАСС.
«Нидерланды рассматривают как нежелательные последние шаги России в процессе расторжения соглашения. Вместе с тем мы попытаемся продолжить диалог с Россией для поиска решения, устраивающего обе стороны», — сказал Раус.
По его словам, для прекращения действия соглашения Россия должна направить Нидерландам официальное уведомление.
«Пока мы такого уведомления не получали», — сказал Раус.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об одобрении предложения о денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Нидерландами.