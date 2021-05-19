«Разрушают конструкцию международных отношений»: в Совфеде прокомментировали высылку Северной Македонией дипломата РФ

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Наталия Сергиевская, Полина Полетаева
Власти Северной Македонии объявили о высылке из страны российского дипломата. Посольство России в Скопье сообщило, что Москва рассматривает ответные шаги на действия республики. В Совфеде отметили, что инициатива Северной Македонии может быть продиктована желанием понравиться Евросоюзу.
«Разрушают конструкцию международных отношений»: в Совфеде прокомментировали высылку Северной Македонией дипломата РФ
  • AFP
  • © Robert ATANASOVSKI

Власти Северной Македонии объявили о высылке из страны одного российского дипломата. Информацию подтвердило посольство России в Скопье.

«Подтверждаем высылку властями Северной Македонии одного российского дипломата. Российская сторона рассматривает ответные шаги», — проинформировали в диппредставительстве РИА Новости.

В сообщении на сайте МИД Северной Македонии говорится, что решение объявить дипломата персоной нон грата было принято в соответствии со ст. 9 Венской конвенции. 

«В связи с этим 14 мая 2021 в МИД был приглашён посол России и ему вручена нота с требованием, чтобы указанный дипломат покинул территорию Северной Македонии в семидневный срок», — заявили в министерстве.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в беседе с RT отметил, что Скопья «не дорожит отношениями с Россией». 

«Заразились антироссийской и антидипломатической заразой. Очевидно, желают понравиться Евросоюзу. Честно говоря, такие решения не красят руководство Северной Македонии. И мы, конечно, ответим», — сказал сенатор.

Он подчеркнул, что подобные действия стран Евросоюза «разрушают конструкцию международных отношений».

«Высылка дипломатов из некой солидарности — какое-то странное явление в дипломатии как таковой», — добавил Цеков.

Первый зампред комитета Совфеда Владимир Джабаров высказал мнение, что Скопье пожалеет о решении выслать российского дипломата, так как оно однозначно не улучшит отношения стран.

«Эта солидарность не на пользу Македонии. Такие шаги лишний раз показывают, что эти страны не являются в политике самостоятельными. Наверняка это влияние США», — приводит его слова РИА Новости.

В ответ на эту высылку Москва однозначно ответит зеркально, подчеркнул сенатор.

  • Reuters
  • © Toby Melville

В прошлый раз Северная Македония высылала российского дипломата в марте 2018 года. Тогда в МИД республики заявили, что решение было принято из солидарности с Великобританией, также выславшей дипломатов РФ из-за дела Скрипалей. Британская сторона обвиняла Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Москва неоднократно обращала внимание на абсурдность и бездоказательность обвинений Лондона.

Дипломатические скандалы в 2021 году

Напомним, в апреле обострение отношений произошло между Россией и Чехией. 17 апреля власти республики обвинили сотрудников российской разведки в якобы причастности к взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. 

В Праге отказались раскрывать подробности расследования инцидента, однако объявили о высылке 18 дипломатов. 

МИД РФ назвал действия чешской стороны недружественными и объявил персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии в России. 22 апреля МИД Чехии объявил о сокращении количества российских дипломатов в посольстве РФ в Праге до числа чешских дипломатов в Москве. В частности, глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ. 

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Представитель МИД России Мария Захарова тогда подчеркнула, что Прага «продолжает раскрутку антироссийской кампании под сфальсифицированными предлогами».

Вместе с тем на фоне дипломатического скандала в Европарламенте призвали страны ЕС «принять меры» в отношении России. 

После этого премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что Братислава высылает трёх российских дипломатов. Позже об аналогичном решении заявили внешнеполитические ведомства Литвы, Латвии и Эстонии

28 апреля МИД России объявил об ответных мерах. В ведомстве пояснили, что на основе принципа взаимности Москва высылает двух сотрудников посольства Литвы, а также по одному сотруднику дипмиссий Латвии и Эстонии. Главам посольств этих стран был заявлен «решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями» по высылке сотрудников российских посольств.

Также российский МИД объявил персонами нон грата троих сотрудников посольства Словакии в Москве. 

29 апреля МИД Болгарии объявил одного российского дипломата персоной нон грата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что действия Праги и Софии вызывают у Москвы раздражение, сожаление и непонимание.

«Без реакции подобные абсолютно неприемлемые провокационные шаги и абсолютно неприемлемые безосновательные, бездоказательные обвинения России оставаться не будут. В любом случае любые действия России будут осуществляться в наших собственных интересах», — говорил представитель Кремля.

На фоне этих событий президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий наём административно-технического персонала из граждан России и третьих стран дипмиссиям государств, которые признаны совершающими недружественные действия в отношении РФ и её граждан. 13 мая такими странами были признаны США и Чехия.

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