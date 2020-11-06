«По-дилетантски срежиссированный спектакль»: МИД отреагировал на ответ Германии по запросам в отношении Навального

В Генпрокуратуре России сообщили, что получили из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального. В документе Берлин так и не предоставил запрашиваемую Москвой информацию, но потребовал от российской стороны дополнительных разъяснений. В МИД РФ подчеркнули, что происходящее напоминает «по-дилетантски срежиссированный спектакль», основной замысел которого — очередной санкционный «выстрел» в адрес России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что полученный документ подтверждает нежелание Берлина конструктивно взаимодействовать по делу Навального.

Генпрокуратура России получила из Германии ответ по запросам в отношении Алексея Навального, однако в этом документе Берлин так и не предоставил запрашиваемую Москвой информацию, рассказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Он напомнил, что российская сторона направила в Федеральное министерство юстиции ФРГ четыре запроса о правовой помощи по материалам проверки, которую МВД проводит по факту госпитализации Навального. В частности, была запрошена информация по поводу «отравляющего вещества», следы которого якобы обнаружили немецкие специалисты.

Вместе с тем Берлин в ответе попросил дополнительных разъяснений по поводу ведущегося расследования.

«При этом ни на один из поставленных ранее российской стороной вопросов разъяснения по существу не даны», — уточнил Иванов.

Представитель надзорного ведомства отметил, что немецкая сторона фактически лишает российские компетентные органы возможности установить обстоятельства произошедшего.

Ситуацию с ответом на российские запросы прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова, которая заявила, что полученный документ подтверждает неготовность и нежелание Берлина конструктивно взаимодействовать по делу Навального.

«Вместо ответов на предельно конкретные вопросы, поставленные российской стороной в четырёх вышеупомянутых запросах, Федеральное ведомство юстиции ФРГ, ровным счётом ничего не сообщая, лишь выдвигает встречные вопросы и подтверждает, что власти ФРГ отказываются предоставить какие-либо материальные доказательства отравления Навального пресловутым ядом «Новичок», включая его биопробы и результаты их анализов», — отметила Захарова.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

РИА Новости

© МИД РФ

Она обратила внимание, что немецким правоохранительным органам понадобилось почти три месяца, чтобы «сформулировать эту короткую отписку», а также напомнила, что из отчёта Организации по запрещению химического оружия по просьбе ФРГ ранее «была вымарана вся существенная информация». Представитель МИД также рекомендовала правительству ФРГ «воздержаться от дальнейшей искусственной политизации ситуации вокруг российского блогера».

Позже дипломатическое ведомство выпустило официальное заявление, в котором подчеркнуло синхронизацию действий и мгновенные безапелляционные решения «без намёка на попытку разобраться в происходящем», принимаемые западными странами в ходе произошедшего.

«Они могут свидетельствовать только об одном: здоровье российского блогера по большому счёту вторично. А первично для Запада найти очередной повод для продолжения антироссийских выпадов», — заявили в МИД.

«Налицо круговая порука в евро-атлантическом исполнении с привлечением политически ангажированного руководства некогда весьма авторитетной и независимой ОЗXО», — уточнили в министерстве, подчеркнув, что в Берлине и других европейских столицах напрочь забывают о международном праве, когда дело касается России.

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В МИД подчеркнули, что происходящее напоминает по- дилетантски срежиссированный спектакль, основным замыслом которого является очередной санкционный выстрел в адрес России. В свою очередь, Москва, напомнили в ведомстве, не принимает каких-либо навязываемых ей «правил» в ущерб её национальному суверенитету и международному праву.

Тем временем в управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу рассказали, что после госпитализации Навального его супруга Юлия заявляла российским врачам, что причиной его недомогания могло стать соблюдение им ряда диет.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трёх-пяти дней его беспокоил дискомфорт после приёма пищи, питание носило нерегулярный характер», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 13 октября главы МИД стран «единой Европы» согласовали введение санкций в отношении России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Позже на сайте Официального журнала Евросоюза было опубликовано решение о введении санкций против ряда российских граждан в связи с делом Навального.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал такое решение сознательным недружественным шагом в отношении России и добавил, что Москва проанализирует ситуацию и будет действовать в соответствии со своими собственными интересами.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно приземлился в Омске, где Навального доставили в больницу. Позже по настоянию родственников его перевели в берлинскую клинику «Шарите». Через несколько дней власти ФРГ заявили, что Навального якобы отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок».

Вместе с тем российские врачи неоднократно отмечали, что проведённые анализы не выявили в организме пациента следов отравляющих веществ.