От Томска до Берлина: какова роль Марии Певчих в ситуации с Навальным

С момента «отравления» Алексея Навального прошло почти два месяца, однако в этой истории ещё много тёмных пятен. Власти Германии фактически игнорируют запросы Москвы, при этом угроза антироссийских санкций становится всё более реальной. Одна из ключевых фигур в этой истории — Мария Певчих. Подробности — в материале Саскии Тейлор.

Кто-то же должен знать всю правду о том, что на самом деле случилось с Алексеем Навальным на борту рейса из Томска. Мотив, кто, как и где привёл замысел в исполнение. Попробуем распутать хотя бы небольшую часть этого клубка и посмотреть, куда нас это приведёт.

Сегодня мы поговорим о Марии Певчих — якобы начальнике отдела расследований в Фонде борьбы с коррупцией*.

Но её имени нет ни в списке сотрудников, ни среди исполнителей тех проектов фонда, в которых она, с её слов, принимала участие.

На самом деле буквально месяц назад о ней вообще мало кто слышал. Даже бывший замглавы московского штаба Навального вспомнил её с трудом.

«Я её вспомнил не сразу, но вспомнил. Видел её в 2016 году на одном из внутренних мероприятий. Я уже говорил, что Навальный к ней относился по-особенному, это не просто какой-то рядовой сотрудник, несмотря на её возраст. К ней он относился с особым пиететом, уважительно, подчёркнуто уважительно, и общался как с равной. Это, в общем-то, не в привычках Алексея — общаться с кем-то на равных. Потому что в нём всегда преобладаем мачизм: вот я такой, спустился со своего трона, смейтесь над моими шутками. С ней этого не было. С ней было относительно равное общение, что подчёркивает некий иностранный загадочный статус», — говорит Виталий Серуканов.

Давайте проследим за неуловимой Марией в день рокового для Навального рейса и последующие дни. Итак, 20 августа. Навальный летит из Томска в Москву, а Мария остаётся в Сибири — ей надо было закончить кое-какие дела.

В 08:25 пилот запрашивает разрешение на экстренную посадку в Омске. Пять минут спустя ему отвечают, что в аэропорту Омска угроза минирования. В итоге выяснилось, что угроза не подтвердилась, но откуда она взялась?

«С учётом появления в СМИ информации о том, что заведомо ложное сообщение о заминированных учреждениях города Омска было сделано с целью помешать экстренной посадке рейсового самолёта, в числе пассажиров которого находился Навальный, следователями отрабатываются дополнительные версии случившегося. В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия», — сообщили в МВД России.

После удачного приземления Навальный в срочном порядке госпитализирован. В это время Мария решает вернуться в гостиничный номер, где он проживал, и поискать там возможные улики. С собранными вещдоками она вылетает в Омск к Навальному.

Два дня спустя она уже на спецборту вместе с Навальным и его женой Юлией направляется в Берлин. И Марию как дружественное лицо, европейку, проживающую в Лондоне, приветствуют с распростёртыми объятьями.

«Значит, они уверены, что она не работает на ФСБ. Дураков-то нет в современном мире. Значит, они уверены, что человек для их страны не представляет опасности. Они полностью понимают, какой это человек», — говорит Серуканов.

Навального встречают со всеми почестями и быстро увозят на военной скорой в госпиталь «Шарите». Его даже навещает очень высокий гость.

«Это была частная встреча канцлера с г-ном Навальным. Это была встреча с человеком, заболевшим в результате нападения с применением вещества нервно-паралитического действия, которому оказывается медицинская помощь в Германии», — комментировал пресс-секретарь кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. То есть глава государства наносит визит иностранному гражданину в разгар эпидемии?

Тем временем Мария Певчих идеально отыграла роль помощника следователя из детективного романа, захватив с собой самую убедительную улику. Она тайно провезла смертельно опасное отравляющее вещество из гостиничного номера в Сибири через несколько аэропортов.

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«Оно было стратегически расфасовано в разных местах, потому что мы понимали, что, несмотря ни на что, эти бутылки — просто бутылки, ничего значимого. Но есть микроскопический шанс, что они окажутся ценными. Не забери мы их из Томска, они стали бы мусором. Нет никаких сомнений, что сейчас этих бутылок бы и след простыл», — говорила Певчих в интервью ВВС.

Эти недопитые бутылки с водой и стали главными уликами, ведь на основании их анализа немецкие лаборатории определили наличие «Новичка», что спровоцировало дипломатический скандал.

Идеальная версия, подводящая к выводу о том, что слишком активный оппозиционер был отравлен псами авторитарного режима, построена. Дело можно закрывать. Или нет?

«Во время прохождения Марией Певчих предполётного досмотра в аэропорту Толмачёво (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо ёмкости объёмом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали. После прохождения предполётного досмотра Марией Певчих в автомате по продаже напитков в стерильной зоне аэропорта была приобретена бутылка воды «Святой источник» объёмом 500 мл, с которой она прилетела в город Омск», — отмечали в МВД России.

Итак, мы не знаем достоверно, кто эта женщина, а теперь в свете истории с «контрабандой» бутылок её роль становится ещё более загадочной. Но никто не стал задавать вопросы и пытаться найти ответы. Подозрения облекли в форму политического решения.

«Мы считаем, что отравлению г-на Навального нет иного правдоподобного объяснения, кроме участия и ответственности России. Делая необходимые выводы на основе этих фактов, Франция и Германия ознакомят европейских партнёров с предложениями о дополнительных санкциях», — отмечалось в совместном заявлении МИД Франции и ФРГ.

Кто-то уже нашёл и мотив, и орудие, и преступника. И уже даже решил, какое наказание тот должен понести.

«Возможно ли, чтобы кто-то перевозил вещдоки, содержащие боевое отравляющее вещество «Новичок», но при этом никто вокруг не отравился и не пострадал? На первый взгляд, такое трудно представить. Если вспомнить инцидент, произошедший со Скрипалями в Англии, то, помимо них, жертвами отравления стали ещё два человека, которые контактировали с «Новичком». Любой, кто посмотрит на нынешнюю ситуацию, сочтёт её неправдоподобной. Если вы перевозите «Новичок», то по определению подвергаете заражению окружающих и тех, кто с вами контактирует», — объясняет политолог Мартин Макколи.

Но на самом деле — чем дальше, тем больше вопросов. Очевидно, что это не примитивный детектив, а триллер, где до раскрытия тайны ещё очень далеко.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019.