Больной вопрос: как ситуация с коронавирусом влияет на предвыборную кампанию в США

Джо Байден, претендующий на пост президента США, в очередной раз раскритиковал Дональда Трампа за неэффективную борьбу с коронавирусом и неспособность решить экономические проблемы, возникшие из-за пандемии. По его словам, политика действующего главы Белого дома привела лишь к увеличению разницы в доходах между богатыми и бедными слоями населения. С точки зрения экспертов, эпидемия и заражение самого Трампа COVID-19 несколько ослабили его позиции. Однако, как отмечают аналитики, ни один из кандидатов не предлагает внятной программы по борьбе с распространением инфекции, а также путей преодоления экономических трудностей.

В предвыборном выступлении в Пенсильвании кандидат в президенты США Джо Байден возложил на своего соперника Дональда Трампа вину за нарастание разрыва между наиболее состоятельными и малоимущими американцами вследствие пандемии коронавируса.

«Сто самых богатых миллиардеров в условиях пандемии нажили ещё триста миллиардов долларов... А что получили менее обеспеченные американцы?.. Им достался лишь упадок, потому что президент способен смотреть на мир только с Парк-авеню. Я же смотрю (на мир. — RT) из Скрантона, из Клеймонта, по-настоящему», — сказал Байден.

В случае своего избрания на пост президента демократ пообещал начать стимуляцию экономического роста, отменить налоговые льготы для «сверхбогатых» корпораций, создать миллионы новых рабочих мест и поддержать средний класс.

Кроме того, Байден воспользовался возможностью в очередной раз упрекнуть Трампа в том, что он допустил рост числа заболевших COVID-19 и показателей смертности от коронавируса в США.

«Сейчас вы сталкиваетесь с серьёзными проблемами, и последнее, что вам нужно, — это президент, который их усугубляет. Более 210 тыс. погибших (от коронавируса. — RT), как я уже отмечал. Мы ежедневно теряем от 700 до 1 тыс. человек», — заявил Байден.

Обмен обвинениями

По данным Университета Джонса Хопкинса, Соединённые Штаты — мировой лидер по числу инфицированных коронавирусом. На сегодняшний день количество заболевших COVID-19 в стране превышает 7,7 млн человек, жертвами стали более 214 тыс. американцев.

В начале октября коронавирус подхватил и сам президент США. Лечение Трамп проходил в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида. Несмотря на то что глава Белого дома уже вылечился и хорошо себя чувствует, второй раунд предвыборных дебатов был отменён.

Выступление Дональда Трампа с балкона Белого дома

Twitter

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10 октября, впервые после обнаружения у него инфекции, Трамп с балкона Белого дома заявил собравшимся на лужайке сторонникам, что страна обязательно победит коронавирус, в том числе с помощью американской вакцины, которая должна появиться в ближайшее время.

Он также отметил, что американская экономика восстанавливается рекордными темпами. Так, по его словам, за последние четыре месяца в стране были созданы 11,4 млн рабочих мест. Однако эти достижения, как считает действующий президент США, может уничтожить Джо Байден, выступающий за жёсткие карантинные меры.

8 октября Трамп обвинил своего соперника в отсутствии конкретного плана по борьбе с коронавирусом. По его словам, Байден, занимавший при Бараке Обаме пост вице-президента США, не знал, что делать, когда в 2009 году в мире началась пандемия свиного гриппа.

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«Он (Байден. — RT) вообще не понимал, что к чему, — это по словам главы его же штаба. Если бы он стоял у руля, то, возможно, от этой гораздо более смертоносной болезни (COVID-19. — RT) погибли бы 2,2 млн человек!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Отметим, что оба кандидата в президенты регулярно обмениваются обвинениями по теме борьбы с коронавирусом. 29 сентября в ходе теледебатов Трамп заявил, что Байден не смог бы выполнить работу, которую проделала его администрация. По словам главы Белого дома, его заслуги в здравоохранении признают даже губернаторы-демократы.

При этом Байден постоянно апеллирует к тому, что Трамп, как президент, несёт непосредственную ответственность за высокие темпы инфицирования населения COVID-19. По мнению демократа, республиканец изначально недооценил угрозу и не предпринял достаточных мер для борьбы с ней, хотя и был осведомлён о её опасности.

9 сентября в своём Twitter Байден разместил ссылку на публикацию газеты The Washington Post, в которой утверждалось, что ещё до наступления пандемии Трамп был якобы информирован о возможных последствиях распространения коронавируса нового типа. Однако на публичном уровне глава государства отрицал необходимость принятия экстренных мер, утверждая, что новая инфекция не страшнее сезонного гриппа.

19 марта в интервью обозревателю The Washington Post писателю Бобу Вудворду Трамп пояснил, что не хотел провоцировать панику среди населения. Сам журналист считает, что для борьбы с пандемией глава Белого дома не хотел привлекать значительные ресурсы федерального правительства и старался перекладывать проблемы на власти штатов.

В одной из больниц США

Reuters

© Callaghan O'Hare

«Дональд Трамп знал. Он лгал нам на протяжении месяцев. И пока нашу страну терзала смертоносная болезнь, он не выполнял свою работу, причём специально. Американский народ был, таким образом, предан в ситуации, где речь шла о жизни и смерти», — так Байден прокомментировал статью The Washington Post.

«Не облечён полномочиями»

Президентские выборы в Соединённых Штатах запланированы на 3 ноября. По данным последних соцопросов, избиратели отдают предпочтение Байдену. Так, результаты недавнего опроса телеканала Fox News показывают, что за демократа готовы отдать голоса 53% респондентов, а за его соперника — 43%. При этом ещё в сентябре разрыв между кандидатами составлял пять процентных пунктов.

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Как полагают эксперты, не последнюю роль в снижении рейтинга Трампа сыграла ситуация с COVID-19 и его собственное заражение.

Кроме того, 72% граждан США поддерживают обязательный масочный режим, на котором настаивает Байден. Только 24% респондентов доверяют заявлениям Трампа о том, что ситуация с COVID-19 находится под контролем.

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в разговоре с RT не исключил, что Байден смог заработать определённые политические очки благодаря своей «коронавирусной» риторике, которая ориентирована прежде всего на небогатый электорат. Эта категория американцев, как правило, лишена возможности получать качественную медицинскую помощь.

«Трамп предлагает не обращать на вирус серьёзного внимания и заниматься экономикой. Тогда как Байден призывает максимально страховаться от распространения COVID-19, и такой взгляд находит мощный отклик у его аудитории. Впрочем, ни один из кандидатов не предлагает какой-то внятной и оригинальной программы борьбы с инфекцией и решения экономических проблем», — рассуждает Брутер.

При этом, по его словам, главным фактором, который играет сейчас против Трампа, стало разочарование со стороны избирателей, голосовавших за него в 2016 году.

«На мой взгляд, Байден воспринимается частью американских граждан как менее токсичная фигура в сравнении с Трампом. Это не очень большой процент населения, но он может оказать решающее влияние на исход голосования. Трамп потерял часть избирателей, поддержавших его четыре года назад. И проблема коронавируса тут лишь одна из нескольких», — отметил Брутер.

Схожей точки зрения придерживается и политолог-американист Михаил Синельников-Оришак. В интервью RT он заявил, что Трамп действительно оказался в сложной ситуации, в том числе и из-за шквала критики по поводу распространения коронавируса. По его мнению, Байден «достаточно умело» сыграл на тезисе о том, что президент напрямую несёт ответственность за трудности, которые испытывает страна.

«Я думаю, что Трампа бы в любом случае ожесточённо ругали демократы и СМИ, вне зависимости от того, закрыл бы он раньше экономику или нет. Просто в данной ситуации кандидаты находятся в неравном положении. Байден не облечён полномочиями и потому может легко критиковать оппонента из Белого дома. Лишнее упоминание о вирусе идёт не в пользу Трампа. Однако он всё же пытается обернуть поражение в победу», — подытожил Синельников-Оришак.