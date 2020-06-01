Гидроксихлорохин в Бразилии, открытие границ в Италии и рост случаев в Индии: как развивается ситуация с COVID-19 в мире

Северная и Южная Америка остаются лидерами по количеству заражённых новой коронавирусной инфекцией. Однако в США, где заболевших насчитывается более 1,79 млн, ситуация стабилизируется, тогда как в занимающей второе место по количеству случаев выявления COVID-19 Бразилии показатели растут. Между тем в Европе темпы роста снижаются. Такая динамика наблюдается в Великобритании, Италии, Испании и Германии. В ряде европейских стран готовятся к последним этапам снятия карантинных мер и открытию границ.

Лидером по количеству выявленных случаев COVID-19 в мире остаются США. По данным американского университета Джонса Хопкинса, в стране известно о 1,79 млн заболевших и более чем 104 тыс. смертей от последствий инфекции. Вместе с тем в Соединённых Штатах от вируса выздоровели по меньшей мере 444 тыс. человек.

На втором месте находится Бразилия, где заболевших как минимум 514 тыс, следует из статистики университета. В этой стране от коронавируса скончались более 29 тыс. человек, а свыше 206 тыс. выздоровели.

Отметим, что при этом Бразилия не входит в тройку стран-лидеров по показателю смертности от COVID-19. Первое место в этой группе удерживает США, на второй и третьей позициях находятся Великобритания (более 38,5 тыс.) и Италия (свыше 33,4 тыс.). Бразилия занимает четвёртую строку в данном списке.

Ранее стало известно, что США направят Бразилии тысячу аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) и уже отправили 2 млн доз противомалярийного препарата под названием гидроксихлорохин.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин для профилактики коронавирусной инфекции. Однако эффективность подобного метода профилактики не доказана врачами. На этой неделе Трамп сообщил, что закончит принимать гидроксихлорохин.

Кроме того, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила тестовые испытания гидроксихлорохина и хлорохина против коронавирусной инфекции COVID-19 из-за повышенного риска смертности.

Добавим, что 30-31 мая США покинули ещё более 700 россиян. Об этом рассказал посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.

«Вчера на родину вылетели 322 российских гражданина, включая десять младенцев. Вернулись три школьника, находившихся здесь в рамках неких «образовательных обменов» в частном порядке. Сегодня — 396 соотечественников, среди них 49 младенцев и два школьника», — приводится заявление Антонова на странице дипмиссии в Facebook.

Мировая статистика ВОЗ



По данным ВОЗ, в Северной и Южной Америке наметился прирост случаев выявления коронавируса. За 1 июня в регионе зафиксировано 73 439 новых случаев коронавируса, что на 7,1 тыс. больше показателей предшествующего дня. При этом суммарное количество заболевших в этой части света составляет 2,8 млн, что является самым крупным показателем.

В частности, заметный темп прирост демонстрировали уже упомянутая Бразилия (33 тыс.) и Перу (7,3 тыс.).

Вместе с тем, по данным ВОЗ, в США наметился спад заболеваемости. За сутки прирост составил 17,9 тыс. случаев, тогда как 31 мая организация зафиксирована более 21 тыс. новых заболевших в Соединённых Штатах.

В Европе, занимающей второе место по общему числу случаев COVID-19 в мире, динамика более благоприятная. По данным ВОЗ, за 31 мая в этой части света выявили 20 тыс. новых заболевших. Днём ранее их было 19,7 тыс, но в предшествующий этому день было обнаружено 22,6 тыс. случаев COVID-19.

Лидером в регионе остаётся Великобритания с 272 тыс. зафиксированных случаев. Вместе с тем дневной прирост заболевших в Соединённом Королевстве сокращается и к настоящему времени составляет 1,6 тыс. человек. За время пандемии в стране скончались свыше 38 тыс. человек.

В лидировавшей по количеству заболевших на раннем этапе пандемии Италии, по данным за 31 мая, обнаружили 416 новых случаев COVID-19. В общей сложности в этой стране известно о 232 тыс. заболевших и 33 тыс. смертельных случаев от коронавируса.

Посол Италии в России Паскуале Терраччано выразил надежду, что страна будет готова принимать российских туристов уже с 15 июня.

«Мы надеемся, что 15 июня границы будут открыты. Я надеюсь, что с 15 июня и российское руководство разрешит въезд в страну», — цитирует дипломата ТАСС. Он добавил, что «ни один российский турист не поедет в Италию, если потом ему придется столкнуться с трудностями, чтобы вернуться домой».

Он также уточнил, что итальянские власти не намерены вводить обязательные медицинские справки о вакцинации от коронавируса для въезда туристов, однако общие меры предосторожности с контролем по приезду останутся в силе.

В Испании также наметилось снижение числа заболевших. В стране насчитывается 239 известных случаев COVID-19 и 29 тыс. смертей от коронавируса. Дневной прирост при этом составил лишь 664 случая.

Ранее власти Испании заявили о намерениях в последний раз продлить действие режима повышенной готовности в стране.

«Я сообщил председателям автономных сообществ, что нам нужно будет последнее продление режима повышенной готовности — на 15 дней», — цитирует РИА Новости премьера Испании Педро Санчеса.

По его словам, на заключительной стадии снятия карантинных мер управление переходит к руководству автономных сообществ, а правительство будет регулировать лишь передвижение. Он выразил надежду, что в июле по стране можно будет перемещаться в обычном режиме.

В свою очередь, в Германии ежедневный прирост заболевших составил 286 случаев. В стране подтверждёно более 181 тыс. заболевших. Добавим, что во Франции, где зафиксировано 148 тыс. случаев COVID-19, наметился рост — за сутки выявлено 1,7 тыс. заболевших.

Добавим, что в Азии ранее также наметился прирост числа заболевших за счёт Индии, где насчитывается более 190 тыс. случаев COVID-19 и показатели продолжают расти. 30 мая в стране выявили 7,9 тыс. новых заболевших, 31 мая — 8,3 тыс, а 1 июня — почти 8,4 тыс.